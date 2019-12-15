صدى البلد يوضح تفاصيل مبادرة البنك المركزي لدعم السياحة وتاريخها



- زيادة قيمة مبادرة البنك المركزي لتجديد وإحلال الفنادق والنقل السياحي من 5 مليارات إلى 50 مليار جنيه

- تجديد مبادرة السياحة الحالية لمدة عام تنتهي في 2020/12/31

- إعفاء المتعثرين فى قطاع السياحة قبل عام 2011 من الفوائد المهمشة

- إعفاء عملاء مبادرة الشركات السياحية المتعثرة، بما فيها مناطق نويبع وطابا وسانت كاترين، من الفوائد المهمشة و50% من أصل الدين.

- الإبقاء على الشركات فى I SCORE لمدة عامين كمعلومة تاريخية (عملاء مبادرة السياحة).



وتعود مبادرة البنك المركزي لإحلال وتجديد الفنادق والنقل السياحي إلى مطلع عام 2017، عندما أعلن البنك المركزي المصري، مبادرة جديدة لدعم تجديد وإحلال الفنادق، والفنادق العائمة، وأساطيل النقل السياحي، بالسماح للبنوك بإتاحة مبلغ 5 مليارات جنيه، بسعر عائد 10%، وبحد أقصى 10 سنوات، وفقًا للدراسة الائتمانية للعميل، على أن يقوم البنك، من خلال المبادرة، بتمويل 75% من إجمالي تكلفة الإحلال والتجديد، فيما يتحمل العميل نسبة الـ 25% المتبقية.





اتفق البنك المركزي المصري ، وممثلو القطاع المصرفى للالتقاء مع ممثلى اتحاد الغرف والجمعيات السياحية وكبار المستثمرين وأصحاب الفنادق بقطاع السياحة، على زيادة قيمة مبادرة المركزى للتجديد والإحلال من 5 مليارات جنيه إلى 50 مليار جنيه وتجديد مبادرة السياحة الحالية ومدها لمدة عام تنتهي في 31 /12 /2020، وتم الاتفاق على إعفاء المتعثرين فى قطاع السياحة قبل عام 2011 من الفوائد المهمشة.وفيما يلي تفاصيل المبادرة الجديدة من البنك المركزي لدعم قطاع السياحة: