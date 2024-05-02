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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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ذكرى وفاة الفنان محمد رشدي.. نجم الموال وفارس الأغنية الشعبية |فيديو

الفنان محمد رشدي
الفنان محمد رشدي

عرضت القناة الأولى، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «ذكرى وفاة الفنان محمد رشدي .. نجم الموال وفارس الأغنية الشعبية»، إذ اشتهر في مجال الأغنية الشعبية وغناء المواويل، ومن أشهر أغانيه عدوية، تحت الشجر، كعب الغزال، على الرملة، ويا عزيز عيني. 
تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان محمد رشدي نجم الموال وفارس الأغنية الشعبية الذي قدم أغاني مميزة وترك بصمة واضحة في مجال الأغاني الشعبية. 
وُلد رشدي في 20 يوليو عام 1928 بدسوق في كفر الشيخ، والتحق بكُتاب القرية ليحفظ القرآن الكريم ثم جاء إلى القاهرة والتحق بمعهد فؤاد الموسيقي. 
بدأ الفنان محمد رشدي مشواره الفني في سن مبكرة وكان لايزال في المرحلة الثانوية العامة، وكانت بدايته الحقيقية في فترة الخمسينيات، وكانت "قولوا لمأذون البلد" أولى أغانيه، ثم انضم للإذاعة مطربا وملحنا وسجل لها ملحمة أدهم الشرقاوي وحقق نجاحا كبيرا. 
وغنى الفنان محمد رشدي في جلسات الإنشاد بالموالد واستمعت إلى صوته أم كلثوم وطالبت بأن يلتحق بمعهد فؤاد للموسيقى وكون مع مع الموسيقار بليغ حمدي والشاعر عبدالرحمن الأبنودي ثلاثيا فنيا عظيما وكان هذا سببا لبداية انتشار الأغنية الشعبية، كما غنى أغانيدينية ووطنية في انتصار حرب أكتوبر. 

محمد رشدى الفنان محمد رشدي ذكرى وفاة الفنان محمد رشدي نجم الموال الأغنية الشعبية

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