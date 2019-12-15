رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة: نسعى للاهتمام بالطلاب ذوي القدرات الخاصة

قالت دارين محمد خليل، رئيس اتحاد الطلاب بجامعة "القاهرة"، إنها سعت للانضمام إلى اتحاد الطلاب منذ أول أيام التحاقها بالجامعة، حيث أعجبت بعمل اتحاد الطلاب وقيام أعضائه بمساعدة الطلاب، حيث وصلت في أول سنة إلى منصب أمين اللجنة الاجتماعية باتحاد طلاب الجامعة.





ونوهت "دارين"، خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي "محمد الباز"، المذاع على قناة "المحور" الفضائية، بأنها كانت تحلم بتحقيق أفكار وأحلام الشباب داخل جامعة القاهرة، مؤكدة أنها سعت بشكل كبير لجني أصوات الطلاب داخل الجماعة.





وأشارت دارين محمد خليل، رئيس اتحاد الطلاب بجامعة القاهرة، إلي أنهم كونوا لجنة إعلامية لتوعية الطلاب بحقوقهم داخل الجامعة، فضلاً عن باقة من المعلومات المهمة حول الخدمات المقدمة للطلاب.



