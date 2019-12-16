مفاجأة.. الجزر يقي من الإصابة بـ 4 أنواع من السرطان.. تعرف عليها

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رضوى حسام



- الوقاية من سرطان الرئة:-



وجدت إحدى الدراسات أنّ المدخنين الذين لا يستهلكون



- الوقاية من سرطان القولون :-



تشير الدراسات إلى أنّ تناول



- الوقاية من اللوكيميا :-



الجزر ومستخلصه له القدرة على قتل الخلايا السرطانيّة في الدم، ومنع تقدّمها وتطورها، لذلك يُنصح الأشخاص المصابون باللوكيميا بشرب عصير الجزر بشكل منتظم.



- الوقاية من سرطان البروستاتا:-



فقد أظهرت الدراسات أنّ العناصر الغذائيّة الموجودة في

يعتبر الجزر من الخضراوات الغنية بالعناصر المضادة للأكسدة فقد يقلل من خطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب، كما كشف موقع " health line " ان الجزر يحتوي على مجموعة من الكاروتينات الغذائيّة التي لها تأثيرات مضادّة لأنواع معينة من السرطان، لتشمل :وجدت إحدى الدراسات أنّ المدخنين الذين لا يستهلكون الجزر معرّضون لخطر الإصابة بسرطان الرئة ثلاث مرّات أكثر مقارنةً مع أولئك الذين أكلوا الجزر أكثر من مرة واحدة في فترة تُقدّر بالأسبوعين.تشير الدراسات إلى أنّ تناول الجزر بشكل منتظم قد يقي من خطر الإصابة بهذا النّوع من السرطان بسبب ما يحتويه من عناصر مضادة لها.الجزر ومستخلصه له القدرة على قتل الخلايا السرطانيّة في الدم، ومنع تقدّمها وتطورها، لذلك يُنصح الأشخاص المصابون باللوكيميا بشرب عصير الجزر بشكل منتظم.فقد أظهرت الدراسات أنّ العناصر الغذائيّة الموجودة في الجزر لها القدرة على الوقاية من سرطان البروستاتا، وبالأخص الرجال الصغار بالعمر.