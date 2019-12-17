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سيارات

بعد تراجع سعر الدولار اليوم.. أسعار هيونداي hyundai اليوم في مصر

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 10:28 ص
hyundai elantra
hyundai elantra
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اشرف عطية
تشهد اسعار السيارات في مصر كثيرا من التغييرات التي أثرت عليها هبوطًا وارتفاعًا، لذا يبحث الجميع بشكل شبه يومي عن اسعار السيارات، ونستعرض في التقرير التالي اسعار هيونداي في مصر اليوم.

اسعار هيونداي

هيونداي i10
hyundai i10 تبدأ من 229000 جنيه حتى 249000 جنيه لأعلى فئة GLS.

هيونداي توسان
هيونداي توسان 2020
hyundai Tucson تبدأ من 424900 جنيه حتى 579900 جنيه لأعلى فئة turbo-facelift .

هيونداي النترا
hyundai elantra AD تبدأ من 307000 جنيه حتى 440900 جنيه لأعلى فئة.

هيونداي النترا 2020
hyundai elantra HD تبدأ من 247000 جنيه حتى 275000 جنيه لأعلى فئة.

hyundai creta
أسعار هيونداي كريتا 2020 تبدأ من 343000 جنيه حتى 418000 جنيه لأعلى فئة.

accent hci 2020
accent hci تبدأ من 265000 جنيه حتى 345000 جنيه لأعلى فئة.

hyundai h1
هونداي h1 بسعر 575.000 جنيه.
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