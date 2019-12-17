بعد تراجع سعر الدولار اليوم.. أسعار هيونداي hyundai اليوم في مصر

اسعار السيارات

اسعار السيارات

اسعار هيونداي

اسعار هيونداي

hyundai i10

هيونداي توسان

hyundai Tucson

hyundai elantra AD

hyundai elantra HD

أسعار هيونداي كريتا 2020

accent hci 2020

hyundai h1



هونداي h1 بسعر 575.000 جنيه.

تشهدفي مصر كثيرا من التغييرات التي أثرت عليها هبوطًا وارتفاعًا، لذا يبحث الجميع بشكل شبه يومي عن، ونستعرض في التقرير التاليفي مصر اليوم.تبدأ من 229000 جنيه حتى 249000 جنيه لأعلى فئة GLS.تبدأ من 424900 جنيه حتى 579900 جنيه لأعلى فئة turbo-facelift .تبدأ من 307000 جنيه حتى 440900 جنيه لأعلى فئة.تبدأ من 247000 جنيه حتى 275000 جنيه لأعلى فئة.تبدأ من 343000 جنيه حتى 418000 جنيه لأعلى فئة.تبدأ من 265000 جنيه حتى 345000 جنيه لأعلى فئة.