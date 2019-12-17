محافظ دمياط تصادر معدات مقاول يلقي مخلفات ضارة بالبيئة وسط الكتلة السكانية

صادرت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، معدات مقاول ألقى مخلفات ضارة بالبيئة وسط الكتلة السكانية بقرية البساتين التابعة لمركز ومدينة كفر البطيخ.



وبحسب بيان، الثلاثاء، يأتي ذلك حفاظا على الصحة العامة للمواطنين، ومراعاة للمعايير البيئية، حيث وجهت المحافظ بتحرير محاضر ضد مالك المخالفات، وإلزام المقاول بإزالة كافة المخلفات الملوثه وإلقائها بالمكان المخصص للمخلفات.



وجاءت ملاحظة المحافظ خلال مرورها لإجراء جولة تفقدية مفاجئة لمتابعة مدى الانضباط الإداري بالمؤسسات التنفيذية لبعض قرى المحافظة بمرافقة اللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد.