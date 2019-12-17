ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ دمياط تصادر معدات مقاول يلقي مخلفات ضارة بالبيئة وسط الكتلة السكانية

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 01:26 م
صدى البلد
Advertisements
زينب الزغبي
صادرت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، معدات مقاول ألقى مخلفات ضارة بالبيئة وسط الكتلة السكانية بقرية البساتين التابعة لمركز ومدينة كفر البطيخ.

وبحسب بيان، الثلاثاء، يأتي ذلك حفاظا على الصحة العامة للمواطنين، ومراعاة للمعايير البيئية، حيث وجهت المحافظ بتحرير محاضر ضد مالك المخالفات، وإلزام المقاول بإزالة كافة المخلفات الملوثه وإلقائها بالمكان المخصص للمخلفات.

وجاءت ملاحظة المحافظ خلال مرورها لإجراء جولة تفقدية مفاجئة لمتابعة مدى الانضباط الإداري بالمؤسسات التنفيذية لبعض قرى المحافظة بمرافقة اللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حفاظا على أرواح المواطنين .. غلق 22 معبرا غير قانونى بسكك حديد دمياط

تحرك عاجل من البرلمان بعد إصابة 84 طالبة باختناقات داخل مدرسة فى أسوان

افتتاح وحدتي العناية المركزة والمتخصصة بمستشفى حميات دمياط

لتقليل استيراد اللحوم.. بحث إنشاء مجزر آلى ومحجر صحى فى دمياط

ترشيحاتنا

حكم ثقب الأنف للتزين..الافتاء ترد

باستثمارات ملياري جنيه .. تفاصيل أضخم مشروع لمجموعة الفطيم بمصر

تطور جديد فى موعد نشر صفقة القرن| تفاصيل

رامي ربيعة يغيب عن مران الأهلي

كان بيهزر.. حقيقة فيديو بطل نزع العباءة في السعودية

زعلانة ليه إنه قمر| إنجي وجدان تعلق على الإعجاب بـ زوجها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توقف عن استخدامها فورا.. الأكواب الورقية والفلين فيها سم قاتل

بعد تراجع سعر الدولار..تعرف على أسعار بيجو من الوكيل .. صور

بمكياج ثقيل.. مي سليم تستفتي الجمهور فى إطلالتها الجديدة