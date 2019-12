تتألق في أسوان .. ميريهان حسين تتحدى البرد بإطلالة صيفية

نشرت الفنانة ميريهان حسين من خلال حسابها على موقع إنستجرام، صورة حديثة لها خلال تواجدها بمدينة أسوان.



وظهرت بإطلالة صيفية حيث ارتدت تي شيرت وبنطلون جينز، ولكنها ارتدت ايضًا بوت أحمر وتركت شعرها منسدلًا وعلقت على الصورة وكتبت: "أسوان الجميلة".



وتلقت ميريهان حسين عشرات التعليقات من جمهورها الذين اشادوا بجمالها وإطلالتها .



وتتواجد ميريهان حسين في أسوان لتصوير مشاهدها بفيلم ختم النمر الذي تتعاون من خلاله مع نخبة من النجوم منهم أحمد صلاح حسني ونسرين طافش.



وتلقت ميريهان حسين عددا من العروض الفنية ولكنها لم تحسم قرارها بشأنها حتى الآن بسبب انشغالها بمسلسل ختم النمر .

























