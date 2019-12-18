الغرف التجارية: مد فترة الانضمام للجمعيات العمومية للشعب العامة

أعلن الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة عن مد فترة فتح باب التقدم للانضمام للجمعية العمومية والترشح لعضوية مجالس إدارات الشعب العامة، المنتظر إعادة تشكيل مجالس إدارتها من جديد حتى الساعة الثانية بعد الظهر يوم الاثنين 30 من ديسمبر الجاري بعد أن كانت ستنتهي مدة تلقي طلبات الانضمام للجمعيات العمومية لهذه الشعب غدًا الخميس.



وقال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إنه من بين هذه الشعب "الأسمدة – المواد البترولية – الملابس الجاهزة – مراكز الاتصالات – المصدرين – مواد البناء – البقالة والمواد الغذائية –الأقطان – المخابز –الأدوية ومستحضرات التجميل –الاستثمار العقارى – المستثمرين – البصريات – الفرنشايز – مستخلصى الجمارك – السياحة والقرى السياحية".



وأكد رئيس الاتحاد، أن مد فترة الانضمام للجمعيات العمومية يأتي من منطلق إتاحة أكبر فرصة ممكنة لمنتسبي كل شعبة للانضمام إلى جمعيتها العمومية وتوسيع نطاق مشاركة التجار في الشعب التجارية المختلفة لإعطاء القوة لهذه الشعب حيث أنه كلما زاد عدد أعضاء الجمعية العمومية للشعب زادت قوتها وبالتالى تنوعت الخدمات المقدمة لمنتسبي الغرف التجارية.



وعن كيفية التقدم للانضمام للجمعيات العمومية لهذه الشعب، قال العربي إنه على الراغبين من منتسبي الغرف التجارية الانضمام إلى الجمعيات العمومية سرعة سحب استمارة الاشتراك من مقر الاتحاد وسداد رسوم هذه الشعب لعام 2019 ، وأيضا سداد أى متأخرات عن السنوات السابقة و إرفاق صورة إيصال سداد رسوم الغرفة التجارية التابع لها و رسوم الشعبة النظيرة بالغرفة إن وجدت وصورة البطاقة الضريبية السارية وإيصال آخر إقرار ضريبى وصورة عقد المقر أو إيصال الكهرباء قبل يوم الاثنين 30 ديسمبر 2019 وهو آخر يوم تم تحديده للانضمام للجمعيات العمومية لهذه الشعب.



