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أخبار البلد

لتأهيل الكوادر والقيادات.. المهندسين تعلن إنشاء أكاديمية مهنية للتدريب

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 02:09 م
نقابة المهندسين تعتزم
نقابة المهندسين تعتزم إنشاء أكاديمية مهنية للتدريب
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شيماء مجدي
قال المهندس هشام أبو سنة، نقيب مهندسي القاهرة، إن نقابة المهندسين تعتزم إنشاء أكاديمية مهنية للتدريب بمقر النقابة، تهدف لإعداد وتأهيل كوادر وقيادات هندسية وإدارية تنهض بمختلف القطاعات ومؤسسات الدولة.


وأوضح المهندس هشام أبو سنة، في كلمته بمؤتمر "استراتيجية الحد والوقاية من أخطار الحريق والسلامة والصحة المهنية وتأمين المنشآت والأفراد" الذي تنظمه النقابة اليوم، الأربعاء، أن الأكاديمية ستباشر عملها من خلال برامج تدريبية ومهنية متخصصة تساعد المهندسين على حسن الأداء لمزاولة المهنة خلال سنوات عملهم.



ووجه الشكر لرعاة المؤتمر وهم وزارة الإنتاج الحربي وشركة حلزان للصناعات المعدنية "مصنع 99 الحربي"، والمكتب الاستشاري الهندسي "جرجس ملاك".

وأقامت نقابة المهندسين اليوم برعاية المهندس هاني ضاحي، نقيب مهندسي مصر، ونقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة، برئاسة المهندس هشام أبو سنة، رئيس النقابة، مؤتمرا بعنوان "إستراتيجية الحد والوقاية من أخطار الحريق، والسلامة والصحة المهنية، وتأمين المنشآت والأفراد".

ويناقش المؤتمر من خلال عدة حلقات نقاشية؛ خطط التأمين والإطفاء لحرائق المواد البترولية، وأنواع الحرائق، وأجهزة ومعدات الإطفاء المناسبة وسبل الوقابة من الحرائق، وكيفية معالجة المخلفات والتخزين والنقل والتداول، والإسعافات الأولية، بجانب سبل تأمين المنشآت والأفراد من الأخطار بأنواعها.
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