هل يضحي مرتضى منصور بـ نجله.. تسريبات عقود اللاعبين صداع في رأس إدارة الزمالك

سببت أزمة تسريبات عقود اللاعبين في نادي الزمالك صداعا جديدا في رأس إدارة الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور ، بعد معاناة الفريق بسبب سوء النتائج في الدوري العام وخسارة 8 نقاط في الـ 4 مباريات الأخيرة بعد تعادل مع نادي مصر وخسارتين أمام إنبي وطلائع الجيش، تخللتهم هزيمة من نادي مازيمبي الكونغولي بثلاثة.





وكان رضا عبد العالم نجم الزمالك السابق طالب المستشار مرتضى منصور بتغيير جذري في إدارة الكرة بالنادي وعلى رأس ذلك نجله أمير مرتضى منصور ، الذي حقق نجاحا لافتا في وقت سابق قبل أن تؤول الأمور الى هذه الدرجة من السوء، متمثلة في وصول أزمات مستحقات اللاعبين إلى الإعلام وكذلك تسريب بعض عقود اللاعبين.





تقليص صلاحيات أمير مرتضى





الناقد الرياضي أحمد جلال، كشف عن وجود اتجاه في نادي الزمالك ، لـ تقليص صلاحيات أمير مرتضى منصور ، المشرف على الكرة بالقلعة البيضاء.





واعتبر جلال أن تسريب عقود اللاعبين، وضع أمير مرتضى في مأزق، حيث تم تسريب محمد عواد وخالد بوطيب، ومحمد عبد الغني، حتى الآن.





وأضاف، في تصريحات لبرنامج الماتش على قناة صدى البلد، أن الزمالك برئاسة مرتضى منصور يدرس تعيين عبد الواحد السيد حارس مرمى الفريق الأبيض ومنتخب مصر السابق ، في منصب مدير الكرة ، للسيطرة على اللاعبين بعد العديد من الأزمات التي شهدها الفريق الفترة الماضية.





تفاصيل عقد خالد بو طيب





أول عقود اللاعبين التي تم تسريبها إلى الإعلام عقد اللاعب خالد بوطيب، أحد الصفقات التي لم تنجح مع الفريق على الرغم من الضجة التي أثيرت حول اللاعب وقت التعاقد معه من أحد الأندية التركية.





وكشف عقد خالد بوطيب عن تفاصيل صادمة حيث تضمن تعاقد الزمالك مع خالد بوطيب أن مدته ثلاثة سنوات ونصف، قادمًا من مالاتيا سبور التركي بمبلغ أربعة مليون وخمسمائة اثنين وأربعين ألف، ومائة وثلاثة يورو "4542103 يورو".





وجرى الاتفاق في العقد على وضع بند في التعاقد، ينص على أن يصرف للاعب منحة توقيع قدرها 129 ألفا و34 دولارا، تصرف بعد توقيعه على العقود، وذلك بخلاف راتبه.





وكان من ضمن بنود العقد أيضا التالي:6453 جنيها بدل سيارة لخالد بوطيب في عقده مع الزمالك ، ووضع مسؤلو نادي الزمالك ، بندًا في عقد اللاعب، بتخصيص مبلغ قيمته 6453 جنيها كبدل سيارة له شهريا.





صدمة اللاعبين من عقد بوطيب





وأصابت تفاصيل عقد بوطيب التي تحدث عنها الإعلام باعتبارها مبالغ فيه، بعض لاعبي الفريق بالصدمة وطالبو بمنحهم المستحقات المتأخرة لدى النادي.





وأكد الناقد الرياضي محمد القوصي في حديثه لبرنامج الماتش أن قيمة عقد خالد بو طيب أصابت لاعبي الزمالك بالجنون، وقال إن تأخر مستحقاتهم لا يمنحهم الحق في تدمير الفريق".





تسريب عقد محمد عواد





ثاني العقود التي تم تسريبها تزامنا مع أزمات الزمالك ، عقد اللاعب محمد عواد الذي انتقل من الإسماعيلي إلى الزمالك قبل بداية الموسم الجاري.





عواد انضم إلى صفوف الزمالك قادمًا من الإسماعيلي بعقد مدته 5 سنوات، يحصل خلالهم من النادي الأبيض على مبلغ 78 مليونا و900 ألف جنيه، حيث يحق له الحصول على مبلغ 10 ملايين جنيه في الموسم الأول مع تزايد القيمة المالية في كل موسم.





وتنص العقود على أن يحصل محمد عواد فى الموسم الثانى على 15 مليون جنيه فيما يحصل في الموسم الثالث 2021 / 2022 على 16 مليون جنيه.





عقد محمد عبد الغني





وفي الساعات القليلة الماضية تداول مستخدمون صور من عقد محمد عبد الغني مدافع الفريق المنضم من نادي مصر.





ويحصل عبدالغني على مبلغ قيمته 7 ملايين جنيه و400 ألف جنيه خلال مدة تعاقده مع الزمالك في 4 مواسم ، بعد أن حصل على مبلغ مليون جنيه و32 ألف جنيه بالموسم الأول.



