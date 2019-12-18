المهندسين: الكثيرون في مصر يفتقدون ثقافة التعامل مع الحريق وثقافة الحد من المخاطر

ناقشت المحاضرة الأولى من مؤتمر استراتيجية الحد والوقاية من أخطار الحريق والسلامة والصحة المهنية بنقابة المهندسين، والتي ألقاها المهندس أحمد العسقلاني" استشاري الوقاية من الحريق والسلامة والصحة المهنية " الفرق بين الحريق والاشتعال، وتعريف الحريق وكيفية عمل إنذار آلي.





وتناول العسقلاني الاشتعال بالشرح المفصل حيث عرفه بأنه وصول القدر الكافي من الحرارة إلى أي مادة قابلة للاشتعال لترتفع درجة حرارتها، ثم تناولت المحاضرة نظرية الاشتعال والعوامل الأساسية لحدوثه وهي(المادة، الحرارة، الأكسجين، التفاعل الكيماوي) وتعريف مستفيض لكل عامل منهم.





وتابع : " الكثيرون في مصر يفتقدون ثقافة التعامل مع الحريق وثقافة الحد من المخاطر ".





كما قام العسقلاني بشرح أسباب الاشتعال، وتصنيف الحرائق إلى مجموعات وكيفية إطفاء كل نوع.





وأقامت نقابة المهندسين بالقاهرة مؤتمر برعاية المهندس هاني ضاحي نقيب مهندسي مصر و برئاسة المهندس هشام أبو سنة رئيس النقابة ، بعنوان "إستراتيجية الحد والوقاية من أخطار الحريق، والسلامة والصحة المهنية، وتأمين المنشأت والأفراد".



