بروتوكول تعاون بين جامعة بني سويف ومدرسة المتفوقين للعلوم STEM

وافق مجلس جامعة بنى سويف برئاسة الدكتور منصور حسن، على إبرام بروتوكول تعاون مشترك بين جامعة بنى سويف ومدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا(STEM) التابعة لوزارة التربية والتعليم بالقرية الكونية خلف مدينة زويل .





يأتي ذلك في إطار توفير الجانب التطبيقي للبحوث والمشاريع العلمية للارتقاء بمستوى الطالب العلمي والأكاديمي في مجال البحث العلمي.





من جانبه أكد رئيس الجامعة ان هذا التعاون يأتي في إطار تحقيق التكامل واكبر استفادة ممكنة للطرفين والإلمام بكل ما هو جديد على الساحة العلمية المحلية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس ومن ثم تحسين مستويات الطلاب وخلق بيئة تفاعلية بينهم معتمدين في ذلك على مصادر البحث والتعليم المختلفة والربط بأحدث الابتكارات والاجهزة الالكترونية.



