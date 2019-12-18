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تعليم

بروتوكول تعاون بين جامعة بني سويف ومدرسة المتفوقين للعلوم STEM

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 05:00 م
بروتوكول تعاون بين
بروتوكول تعاون بين جامعة بنى سويف ومدرسة المتفوقين للعلوم ST
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محمد عبد الحليم
وافق مجلس جامعة بنى سويف برئاسة الدكتور منصور حسن، على إبرام بروتوكول تعاون مشترك بين جامعة بنى سويف ومدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا(STEM) التابعة لوزارة التربية والتعليم بالقرية الكونية خلف مدينة زويل .

يأتي ذلك في إطار توفير الجانب التطبيقي للبحوث والمشاريع العلمية للارتقاء بمستوى الطالب العلمي والأكاديمي في مجال البحث العلمي.

من جانبه أكد رئيس الجامعة ان هذا التعاون يأتي في إطار تحقيق التكامل واكبر استفادة ممكنة للطرفين والإلمام بكل ما هو جديد على الساحة العلمية المحلية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس ومن ثم تحسين مستويات الطلاب وخلق بيئة تفاعلية بينهم معتمدين في ذلك على مصادر البحث والتعليم المختلفة والربط بأحدث الابتكارات والاجهزة الالكترونية. 


وأوضح "حسن" قيام الجامعة بتيسير كافة الإجراءات للمدرسة للتواصل مع الأقسام العلمية الموجودة داخل الجامعة لتوفير المشورة العلمية من الخبراء للمشروعات التي يقوم بها الطلاب داخل المدرسة وتعاون طلاب المدرسة مع الباحثين بالجامعة وذلك من خلال منسق بين الطرفين بما يحقق الاستفادة المشتركة في مجال البحث العلمي المشترك لمواجهة تحديات المجتمع المصري ويتم ذلك من خلال تنفيذ برامج وأنشطة علمية يتم ترتيبها وتنفيذها باتفاق الطرفين.
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