محرومون من الصرف الصحي.. أهالى قرية الوساطة بالدقهلية يستغيثون

مشكلة خطيرة يعانيها أهالى قرية الوساطة التابعة للوحدة المحلية بالزهراء بمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، حيث لا توجد خدمة صرف صحى في القرية حتى الآن، فيما يتجاهل المسئولون ونواب البرلمان عن الدائرة المشكلة، مما تسبب في حدوث تسرب لمياه الصرف أسفل منازل أهالى القرية وبالتالى أصبحت مهددة بالانهيار، مما اضطرهم لعمل ما يعرف بالطرنشات لتصريف مياه الصرف بها.



ويقول السيد أحمد إبراهيم ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد": القرية محرومة من خدمة الصرف الصحى وتهالك مواسير المياه الواصلة للقرية واختلاطها بمياه الصرف، مضيفا أن الوساطة تعد أقدم القرى بطول خط الوحدة المحلية للزهراء، ومع ذلك هى بدون خط صرف صحي، الأمر الذى يضطر الأهالى إلى إلقاء مخلفات الصرف بالترعة التى تروى آلاف الأفدنة الزراعية، الأمر الذى يهدد الزراعة ويسبب أمراضًا.



وطالب بتدخل عاجل وسريع لإنهاء معاناة الأهالى المستمرة من عقود، قبل أن تقع كارثة وتنهار المنازل ويروح ضحيتها الأبرياء، إضافة إلى الأمراض والأوبئة التى تسببها مياه الصرف الصحي، فضلا عن الروائح الكريهة.



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