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محافظات

محافظ الفيوم يوجه بسرعة إنهاء تراخيص الأراضي لإقامة مدارس|شاهد

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 10:58 م
مدرسة
مدرسة
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الفيوم - نبيل أبو السعود
وجه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بسرعة إنهاء تراخيص أراضي أملاك الدولة المزمع إقامة مدارس عليها، للارتقاء بجودة التعليم، وتقليل الكثافات، وتوصيل الخدمات التعليمية للمناطق المحرومة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ الفيوم مع المهندس طارق مسعد رئيس فرع الأبنية التعليمية بالمحافظة، ورؤساء المدن، بحضور اللواء عبد القادر النورى السكرتير العام للمحافظة، لمناقشة خطة الأبنية التعليمية في التوسع في إنشاء المدارس بالمناطق المحرومة من الخدمات التعليمية.

ووجه محافظ الفيوم، رؤساء المراكز بإعداد حصر أراضي أملاك الدولة فى كل مركز على حدة، وتحديد المناسب منها لإقامة مدارس عليها، فضلًا عن استخراج شهادة الصلاحية للمواقع التى يتم تحديدها وتسليمها إلى هيئة الأبنية التعليمية، موضحًا أن الوحدات المحلية هى المنوطة بتوصيل المرافق حتى سور المدرس .

كما وجه محافظ الفيوم رئيس فرع الأبنية التعليمية بسرعة إنهاء التراخيص واستكمال أعمال المرافق داخل المدارس فور الحصول على شهادة صلاحية الموقع .

وشدد "الأنصاري" على رؤساء المراكز ورئيس فرع الأبنية التعليمية بسرعة استكمال أية أوراق أو تراخيص عالقة للأعمال السابقة فى مدة لا تزيد عن 15 يوم حتى يتسنى البدء فى الأعمال الحالية، للاستفادة من الاعتمادات المالية المتاحة .

محافظ الفيوم يوجه بسرعة إنهاء تراخيص الأراضي لإقامة مدارس|شاهد
محافظ الفيوم يوجه بسرعة إنهاء تراخيص الأراضي لإقامة مدارس|شاهد
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