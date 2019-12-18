بومبيو يعلق على اجراءات عزل ترامب: ضوضاء وعبث



وأشار بومبيو إلى أنه من المهم أن "نحن الأربعة نعمل بجد على أشياء مهمة للولايات المتحدة الأمريكية".



وأضاف: "نحن نركز على هذا، ويجب أن يعلم العالم أنه على الرغم من الضوضاء والفوضي، فإن وسائل الإعلام تسأل أسئلة بعيده عما يجرى هنا اليوم".



وتابع أن "قادة بلدينا يعملون بجد لحماية الشعب الأمريكي، لتطوير العلاقة المهمة استراتيجيا للعقود القادمة بين الولايات المتحدة والهند".



ولدى سؤاله عما إذا كان سيشارك في إجراءات مجلس الشيوخ، قال بومبيو إنه سيفعل ما هو مطلوب منه قانونا. ولم يرد على سؤال عما إذا كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد طلب منه المشاركة.

في أول تعليق له على تصويت مجلس النواب الأمريكي على استجواب الرئيس دونالد ترامب، قال مايك بومبيو وزير الخارجية إن الإجراءات الجارية "ضوضاء" و"عبث".جاءت تصريحات بومبيو خلال محادثات مع وزير الدفاع ماك ‘سبر مع نظيريهما الهنديين في مبنى وزارة الخارجية الأمريكية.