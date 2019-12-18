مصطفي الفقي: منتدى الشباب يمثل منصة لحل الملفات والمشاكل الدولية

قال الدكتور مصطفي الفقي، المفكر السياسي، إن جلسات منتدى شباب العالم مثيرة للغاية، نظرا لتبادل الأراء الهامة الخاصة بالشباب المصريين والأجانب المتميزين داخل تلك الجلسات.



ونوه الدكتور "مصطفي الفقي"، خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي "شريف عامر" في برنامج "يحدث في مصر"، المذاع علي قناة "ام بي سي مصر" الفضائية، إلي أن منتدى شباب العالم يمثل منصة إعلامية لصوت مصر وسط العالم وشبابه الحضور، فضلا عن مناقشة الملفات الدولية والإقليمية الهامة.



لافتا، إلي ما يقدمة المنتدي الشباب برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي يمثل تشجيعا كبيرا على مدينة شرم الشيخ السياحية، التي يجتمع فيها آلاف الشباب الأجنبي.



وتابع، أن ذلك المنتدي يمثل إحياء كبير للوطنية العربية والمصرية داخل النفوس، نظرا لما يقدمه من حالات إنسانية هامة حول المشاكل والأزمات الدولة التي يتعرض لها المواطنين بالخارج.