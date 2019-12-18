ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مصطفي الفقي: منتدى الشباب يمثل منصة لحل الملفات والمشاكل الدولية

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 11:03 م
مصطفي الفقي
مصطفي الفقي
Advertisements
توك شو
قال الدكتور مصطفي الفقي، المفكر السياسي، إن جلسات منتدى شباب العالم مثيرة للغاية، نظرا لتبادل الأراء الهامة الخاصة بالشباب المصريين والأجانب المتميزين داخل تلك الجلسات.

ونوه الدكتور "مصطفي الفقي"، خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي "شريف عامر" في برنامج "يحدث في مصر"، المذاع علي قناة "ام بي سي مصر" الفضائية، إلي أن منتدى شباب العالم يمثل منصة إعلامية لصوت مصر وسط العالم وشبابه الحضور، فضلا عن مناقشة الملفات الدولية والإقليمية الهامة.

لافتا، إلي ما يقدمة المنتدي الشباب برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي يمثل تشجيعا كبيرا على مدينة شرم الشيخ السياحية، التي يجتمع فيها آلاف الشباب الأجنبي.

وتابع، أن ذلك المنتدي يمثل إحياء كبير للوطنية العربية والمصرية داخل النفوس، نظرا لما يقدمه من حالات إنسانية هامة حول المشاكل والأزمات الدولة التي يتعرض لها المواطنين بالخارج.
Advertisements

ترشيحاتنا

شبه دينا الشربيني | جلسة تصوير لـ زينة عاشور بعدسة مصور عمرو دياب

الامن يمنع كلوب من تناول الإفطار بفندق إقامة ليفربول بـ قطر لهذا السبب

عرض إيطالي يهدد بقاء رمضان صبحي في الأهلي

وحيد حامد وتامر عبد المنعم في عزاء المخرج ياسر زايد | صور

الدوري الإيطالي ..ارتقاء مذهل لـ رونالدو يسجل به هدفا في شباك سامبدوريا .. فيديو

اخبار النادي الأهلي | كهربا أساسي أول يناير.. وعرض إيطالي لـ رمضان صبحي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وحيد حامد وتامر عبد المنعم في عزاء المخرج ياسر زايد | صور

بدت متأثرة | نجوم الفن في عزاء والد سهر الصايغ

للمرة الأولى فى الصعيد.. فريق للباليه في المنيا .. صور