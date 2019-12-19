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توك شو

اشربوا كتير.. هاني الناظر: قلة المياه تظهر التجاعيد وتسبب تساقط الشعر

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 02:57 ص
شرب المياه
شرب المياه
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هاني حسين
قال الدكتور هاني الناظر أستاذ الأمراض الجلدية، إن معظم العادات الغذائية لدينا تضر الصحة، ومعظم الأعياد مرتبطة بشكل أساسي بالطعام، موضحًا "لا نتناول الطعام بشكل صحيح". 

وأضاف هاني الناظر، في حواره مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، "إحنا بناكل غلط ولا يوجد من يتناول سلطة خضراء ويشرب مياه بشكل كبير".

وتابع هاني الناظر، "يجب شرب المياه بشكل كثيف خلال اليوم، ويجب شرب 3 لترات مياه في اليوم في فصل الصيف أو الشتاء"، مؤكدًا "المياه تمثل حياة الجلد والشعر والأظافر والنظر والأعصاب والقلب والكلى والكبد والعظام والدم".

وطالب هاني الناظر، "على المواطن شرب المياه بانتظام على مدار اليوم، وتناول جرعات متتالية على مدار اليوم، والمياه تنظف الكلى والمسالك البولية، وتمنع الجلطات، ومهمة للجهاز العصبي، وتنشط الذاكرة".

ولفت هاني الناظر، "هناك أمراض جلدية نصاب بها نتيجة عدم شرب المياه بشكل كافٍ، وأكثرها سقوط الشعر وظهور التجاعيد".
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