حيل مجربة.. 3 مشروبات لحرق ونسف الدهون

وزنك زاد كثيرا مع بداية دخول فصل الشتاء وتريدين التخلص من وزنك الزائد وحرق أسرع للدهون إليك 3 مشروبات سريعه ومجربة لنسف الدهون يقدمها موقع برايت سايد





مشروب الجريب فروت والكيوى





المقادير..

210 جرامات من الجريب فروت

80 جراماً من الكيوي





طريقة التحضير..

تغسل المكونات جيدًا بالماء وتوضع المكونات في خلاط وتضرب حتى تكتسب قوامًا ناعمًا وتوضع في كوب كبير وتقدم.





مشروب الجنزبيل والكمون





مكونات المشروب





شريحتين ليمون بالقشر

كوب ماء مغلي

نصف ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون

ربع ملعقة قرفة

ملعقة صغيرة كمون مطحون





طريقة استخدام مشروب حارق للدهون





فى وعاء على النار تضاف كافة المكونات فى كوب من الماء المغلى وتتم تصفية المشروب وتناول كوب إلى كوبين منه على مدار اليوم ويمكن تحلية المشروب بالعسل حسب الرغبة ويتم تناول المشروب 3 مرات في اليوم قبل الوجبات بمدة 20 دقيقة.





مشروب البقدونس والكرفس





مكونات المشروب





6 أكواب من الماء

3 ليمون

1 كوب بقدونس مفروم

5 سيقان من الكرفس





تجهيز المشروب

تخلط المكونات فى الخلاط ويصفى ويتم تناوله اى وقت خلال اليوم حسب الرغبة.





