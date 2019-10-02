أعشاب تخفف من الوزن فعالة ومجربة في حرق الدهون للأبد

اعشاب تخفف الوزن وتحرق الدهون العنيدة فى أسرع وقت بجانب إعطاء طعامك مذاق شهى و تزيد من التمثيل الغذائي ، مما يساعدك بدوره على حرق الدهون. فيما يلي قائمة بمجموعة اعشاب تخفف الوزن ولديها القدرة على حرق الدهون بشكل أسرع وتجعلك نحيفًا في أي وقت من الأوقات.





1- اعشاب تخفف الوزن .. الكركم





وفقا لدراسة أجريت عام 2009 من قبل جامعة تافتس ، يمكن أن يساعد الكركم جسمك على حرق الدهون. في الدراسة ، كان هناك مجموعتان من الفئران ، واحدة تم تغذية الكركمين بينما كانت المجموعة الأخرى غير كذلك. وكانت النتائج أن مجموعة الفئران التي لديها الكركمين فقدت وزنا أكبر من المجموعة الأخرى التي لم يكن لديها. الكركم يزيد من حرارة الجسم التي يمكن أن تزيد من التمثيل الغذائي الخاص بك وتوفر فوائد صحية أخرى.





2- اعشاب تخفف الوزن .. القرفة





القرفة تحد من الرغبة الشديدة في الجوع والتحكم في مستوى السكر في الدم وتجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول. يمكنك إضافة القرفة إلى دقيق الشوفان أو مزجه باللبن أو وضعه في الشاي. إنها أيضًا إضافة رائعة للحوم والدجاج





3-- اعشاب تخفف الوزن .. بالفلفل





الفلف يرفع درجة حرارة الجسم مما يعزز عملية الأيض. كلما زاد معدل الأيض، زادت حرق السعرات الحرارية. يمكن أن تساعدك إضافة هذه التوابل على وجبتك على حرق ما يصل إلى 100 سعرة حرارية لكل وجبة. يمكنك رش الفلفل الأحمر على المكسرات والحساء والبيض.





4- اعشاب تخفف الوزن .. بالكمون





تقول دراسة حديثة أجريت على نساء زائدات الوزن إن إضافة ملعقة كبيرة من بذور الكمون إلى جميع وجباتك الأساسية كل يوم يمكن أن يساعدك على حرق ثلاثة أضعاف الدهون. أيضا ، يضيف الكمون نكهة رائعة لطعامك. يمكنك إضافته إلى كل شيء تقريبًا ، بما في ذلك الحساء والضمادات والخضروات والبقول والخبز.





5- اعشاب تخفف الوزن .. الزنجبيل





يساعد الزنجبيل على التحكم في مستوى السكر في الدم ، مما يعني أنه يمكن أن يمنع حدوث زيادة في مستويات الجلوكوز بعد تناول الكربوهيدرات أو النظام الغذائي الغني بالسكر. مثله مثل الكركم والفلفل الأحمر ، يمتلك الزنجبيل أيضًا خاصية حرارية (حرق الدهون). أضفه إلى الشاي والسلطات والأسماك والفواكه وأكثر من ذلك





6- اعشاب تخفف الوزن . إكليل الجبل أو الروزمارى





روزماري يساعد على زيادة معدل الأيض. كما يساعد على الهضم وفقدان الوزن. هذه الأوراق مدببة خضراء لتكون غارقة في الماء المغلي لبضع دقائق. يمكن أن تستهلك في أي وقت من اليوم ولكن ليس معدة فارغة.





7- اعشاب تخفف الوزن .. الحبهان





معروف أيضا باسم elaichi ، هو التوابل الهندية الشعبية مع نكهة فريدة من نوعها. إنه ذو طبيعة حرارية ولهذا يساعدك على فقدان الوزن. يمنع أيضًا تكوين الغاز ، مما يجعلك تشعر بالانتفاخ وعدم الارتياح. يمكنك إضافة مسحوق الحبهان إلى طعامك لفقدان الوزن بشكل أسرع





8- اعشاب تخفف الوزن .. الفلفل اسود



