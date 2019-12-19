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تعليم

أولاد مصر.. محمد الخولي ابن جامعة المنصورة يفوز بجائزة الذكاء الاصطناعي

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 05:15 م
جامعة المنصورة
جامعة المنصورة
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همت الحسينى
استضافت العاصمة الأردنية عمان حفل توزيع جائزة اتحاد مجالس البحث العلمي العربية التابعة لجامعة الدول العربية للعام ٢٠١٩ بحضور رسمي ودبلوماسي من جميع الدول العربية.

وجاء تنظيم الحفل على هامش اجتماع الدورة الحادية والأربعين لمجلس الاتحاد بحضور مصري لافت متمثلا في السفير المصري بالأردن والدكتور عمرو عزت سلامة الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية والدكتور عمرو فاروق نائب رئيس أكاديمية البحث العلمي المصرية والسفير وليد عثمان نائبا عن أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية.

وعقب انتهاء مراسم الحفل تم تكريم الدكتور محمد الحسيني الخولي المدرس بجامعة المنصورة لفوزه بجائزة اتحاد مجالس البحث العلمي العربية في مجال الذكاء الاصطناعي لعام ٢٠١٩ ،كمان تم تكريم عدد من العلماء العرب من المملكة العربية السعودية والكويت.

يشار إلى أن الدكتور الحسيني فاز بالعديد من الجوائز المحلية والدولية منها جائزة الدولة التشجيعية لعام ٢٠١٨ و جائزة أفضل رسالة دكتوراه بجامعة المنصورة ٢٠١٥ والمركز الثالث عالميا في جائرة تحكيم الأبحاث العلمية المقدمة من مؤسسة بويبلون التابعة لدار النشر العالمية السيفير في مجال علوم الحاسب لعام ٢٠١٨.

كما تم اختياره متحدثا متميزًا من قبل مؤسسة ايه سي ام الدولية للنشر العلمي لمدة ٣ سنوات بداية من شهر نوفمبر ٢٠١٩. كما أظهر تصنيف التايمز الدولي للجامعات حصول الدكتور محمد الحسينى علي المركز الأول بين الباحثين بجامعة المنصورة في تخصص علوم الحاسبات من حيث النشر الدولي في مجلات علمية مرموقة والاستشهاد بالأبحاث الدولية.
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