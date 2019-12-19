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حوادث

قافلة الداخلية تقدم أوجه الرعاية لقاطنى طريق الواحات| شاهد

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 06:48 م
قافلة الداخلية تقدم
قافلة الداخلية تقدم أوجه الرعاية لقاطنى طريق الواحات
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محمد صبري - رامى المهدي
قامت وزارة الداخلية قطاع المشروعات والتنمية بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية بإيفاد قافلة خدمية وإنسانية تضم كافة التخصصات ، لتقديم كافة أوجه الرعاية للمواطنين قاطنى منطقة المساكن الأولى بالرعاية بطريق الواحات مدينة السادس من أكتوبر بالجيزة.

حيث تم توزيع عدد من المساعدات العينية ( بطاطين ، عبوات مواد غذائية متنوعة بالمجان ) على المواطنين ، كما تم توقيع الكشف الطبى على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان.

وفى إطار حرص الوزارة على إعتماد كافة الإجراءات التى من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية بسهوله ويسر ، ولاسيما إستخراج الأوراق الثبوتية فقد تم إستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لعدد من المواطنين من قاطنى المنطقة.

جاء ذلك إستمرارًا لتنفيذ مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين وإنطلاقًا من المسئولية المجتمعية لوزارة الداخلية الهادفة إلى تنمية وتطوير المجتمع والمساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للمواطنين، لاسيما قاطنى المجتمعات الحضارية الجديدة.
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