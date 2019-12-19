العلامة الكاملة.. قطار الأهلي يواصل دهس منافسيه ويتصدر الدوري | والزمالك رابعًا

فاز الأهلي على الإسماعيلي اليوم الخميس بهدف نظيف في اللقاء الذي جمع الفريقين ، علي استاد المكس، في الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة التاسعة الدوري المصري الممتاز.



ويعتلي الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 21 نقطة، حصيلة 7 مباريات، نجح في تحقيق الفوز في جميعها.



فيما ظل الإسماعيلي في المركز السادس في جدول الترتيب، برصيد 13 حصيلة 9 مباريات فاز في 4 مواجهات، وتعادل في 1 ، وخسر في 4 مرات.



ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي أمام الإسماعيلي:



1- الأهلي يحتل المركز الأول برصيد 21 حصيلة 7 مباريات.



2- الاتحاد السكندري في المركز الثاني برصيد 17 نقطة حصيلة 8 مباريات.



3- المقاولون العرب في المركز الثالث برصيد 16 نقطة حصيلة 8 مباريات.



4- الزمالك في المركز الرابع برصيد 13 نقطة، حصيلة 7 مباريات.



5- سموحة في المركز الخامس برصيد 13 نقطة، حصيلة 8 مباريات.



6- الإسماعيلي في المركز السادس برصيد 13 نقطة، حصيلة 9 مباريات.



7- بيراميدز في المركز السابع برصيد 12 نقطة، حصيلة 8 مباريات.