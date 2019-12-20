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رياضة

وصول بعثة لاتسيو إلى السعودية استعدادا لمواجهة يوفنتوس بالسوبر الإيطالي

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 01:15 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
وصلت بعثة فريق لاتسيو، مساء الخميس، إلى الرياض، عاصمة المملكة العربية السعودية، قبل خوض مواجهة السوبر الإيطالي، أمام يوفنتوس، على ملعب "جامعة الملك سعود".

وتصدر الثنائي شيرو إيموبيلى وسيرجى ميلينكوفيتش، بعثة لاتسيو الإيطالي، التى وصلت إلى الرياض مساء الخميس.

كما أعلنت الهيئة العامة للرياضة وصول كأس البطولة إلى السعودية اليوم الخميس وذلك قبل الموعد الكبير المنتظر بين الفريقين.

جدير بالذكر أن اليوفى، حامل لقب كأس السوبر الإيطالي، بعد تغلبه على ميلان، الموسم الماضي، بهدف النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو في المباراة التي أقيمت أيضًا بالسعودية.
وصول بعثة لاتسيو إلى السعودية استعدادا لمواجهة يوفنتوس بالسوبر الإيطالي
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