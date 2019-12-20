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طريقة عمل الكريب الحلو .. وصفات سهلة وبسيطة

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 11:31 ص
طريقة عمل الكريب
طريقة عمل الكريب الحلو
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أمينة الدسوقى
طريقة عمل الكريب الحلو، له عدة وصفات مختلفة ولكل منها طعم يبهر أبنائك فى المنزل، حيث أنك سيدتى تحتاجين إلى مقادير لـ عمل الكريب الحلو بسيطة جدا وستحصلين فى نفس الوقت على مذاق رائع، لذلك سنرصد لكم فى سياق التقرير التالى طريقة عمل الكريب الحلو بمختلف الوصفات.

طريقة عمل الكريب الحلو سالى فؤاد

تأتى طريقة عمل الكريب الحلو الأولى مع وصفة الشيف سالى فؤاد والتى تحتاجين فيها إلى المكونات التالية:- 
- كوب ونصف لبن
- 2 بيضة 
- كوب دقيق
- فانيليا 
أما مكونات تورتة كريب الشيكولاتة تحتاج إلى: 

- كوب ونصف لبن
- 2 بيضة 
- فانيليا 
- ثلاثة أرباع كوب دقيق
- ربع كوب كاكاو خام
- للزينة كور شيكولاتة 
-صوص شيكولاتة
- 2 عبوة كريمة مخفوقة بالشيكولاتة
- كريز مسكر أحمر
- كوب بندق مجروش
- فاكهة مقطعة 

طريقة تحضير الكريب الحلو سالى فؤاد

- تحتاجين سيدتي فى البداية إلى خلط اللبن مع البيض ثم يضاف الدقيق ثم الفانيليا ونقوم بالتقليب جيدا حتى تحصلي على القوام المناسب.

- نقوم بعد ذلك بغرف مجموعة من الخليط ثم نضعه على طاسة مدهونة زيت على النار على شكل دائرة لنحصل على الكريب.

- نقوم بتقليب الكريب على الجهة الأخرى حتى يستوى على النار، ونقوم بتكرار ذلك مع الكمية الموجودة.

- ثم بعدها نخلط لبن و دقيق و بيض و فانيليا و كاكاو لعمل كريب الشيكولاتة

- ثم نأخذ مغرفة من الخليط ونضعه في طاسة مدهونة زيت على النار بشكل دائري حتى تصنع الكريب

- نضع طبقة من الكريمة والفاكهة ونكرر هذه الخطوة حتى تنفذ شرائح الكريب

- يمكنك سيدتى أيضا إضافة شريحة من الكريب الفانيليا وشريحة من كريب الشيكولاتة ونحشو بنفس الطريقة

- نزين التورتة بالشيكولاتة الكور وصوص الشيكولاتة ويمكن ايضا تزينها بالكريز المسكر والكريمة المخفوقة والفاكهة

- ثم بعد تزينها نقوم تزين الكريمة المخفوقة الشيكولاتة والبندق على الكريب ثم تقدم في المناسبات

طريقة عمل الكريب الحلو نجلاء الشرشابي

أما الوصفة الثانية للكريب الحلو تأتى مع الشيف نجلاء الشرشابي والتى تتضمن المكونات التالية:- 
-2 كوب دقيق
- 3 كوب لبن
- 2 بيضة
-رشة ملح
- رشة فانيليا
- 2 ملعقة كبيرة زيت
- ملعقة صغيرة سكر 

طريقة تحضير الكريب الحلو نجلاء الشرشابي

- قومى بخلط اللبن والبيض والسكر والفانيليا والملح والزيت مع بعضهم البعض

- يضاف الدقيق ويقلب الخليط ثم تدهن طاسة مسطحة بالزيت

- قومي بصب الكريب على مراحل ويقلب على الوجه الآخر

- يقدم عند تمام النضج
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