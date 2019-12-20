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أخبار البلد

تعرف على حقيقة حرمان طلاب جامعة الأزهر من أداء الامتحانات لعدم سداد المصروفات

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 10:18 ص
طلاب جامعة الأزهر
طلاب جامعة الأزهر
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محمود مطاوع
نفى المركز الاعلامي لرئاسة مجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تُفيد بقيام جامعة الأزهر بمنع الطلاب من أداء الامتحانات بسبب عدم دفع المصروفات.

وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع جامعة الأزهر, والتي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لا صحة لحرمان أي طالب من أداء الامتحانات بسبب عدم دفع مصروفاته، مُوضحةً أن عملية أداء الامتحانات غير مرتبطة بدفع المصروفات الجامعية، وأنها تتكفل بسداد رسوم غير القادرين وذوي الاحتياجات الخاصة مُراعاة للبُعد الاجتماعي لتلك الفئات، بالإضافة إلى إعفاء المتفوقين دراسيًا من الرسوم، وذلك في إطار حرصها التام على مستقبل الطلاب المُقيدين بها والمنتمين للمؤسسة التعليمية للأزهر الشريف.

وفي سياق متصل، تسعى الجامعة لتنفيذ الاستراتيجية العامة للدولة لتحويل الجامعة إلى منظومة الجامعات الذكية، حيث تم تدريب أعضاء هيئة التدريس على التصحيح الإلكتروني، وكذلك الانتهاء من كافة التجهيزات الخاصة بذلك، فضلًا عن طباعة الأوراق المتعلقة بنظام التصحيح الإلكتروني، وتوفير الأجهزة اللازمة، وذلك في إطار حرص الجامعة على مواكبة متغيرات العصر في النظم التعليمية.

وفي النهاية, ناشدت جامعة الأزهر وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر المعلومات والتواصل مع الجهات المعنية بالجامعة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب, وتؤثر سلبًا على ‏أوضاع المنظومة التعليمية، وفي حالة الاستفسار عن أي معلومات يمكن الرجوع إلى الموقع الرسمي للجامعة (azhar.edu.eg. (
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