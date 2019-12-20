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اقتصاد

لجنة التعاون الإفريقي باتحاد الصناعات تطلق بعثتها الرابعة إلى غانا وكوت ديفوار

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 02:40 م
اتحاد الصناعات
اتحاد الصناعات
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ولاء عبد الكريم
استضافت لجنة التعاون الإفريقي باتحاد الصناعات برئاسة الدكتور شريف الجبلي سفيرا غانا وكوت ديفوار لمناقشة الترتيبات الخاصة بالبعثة التجارية الرابعة للجنة والتي من المقرر القيام بها في الأسبوع الثاني من مارس ٢٠٢٠.

وأوضح الجبلي أن الهدف من البعثة هو الاستيراد والتصدير والاستثمار في كلا الدولتين.

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ونوه الجبلي إلى أن البعثة مشكلة من نخبة من كبار رجال الصناعة في مصر في العديد من القطاعات الصناعية وهي الكيماويات والأسمدة، مواد البناء، الطباعة والتغليف، الجلود، الأدوية والرعاية الصحية، الأغذية والحبوب، وغيرها من القطاعات المهتمة للدخول في أسواق غرب أفريقيا.

من جانبهم رحب السفراء بالبعثة التجارية وأبدوا اهتماما كبيرا للتنسيق لهذة البعثة موضحين أن أهم مايميز الدولتين هي مواردها الطبيعية وتسعى الدولتين الآن للاتجاه نحو التصنيع واستغلال مواردهم الطبيعية لإقامة المصانع.

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