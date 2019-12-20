باقي 5 أيام .. استئناف تصوير باركود 615 في فيلا بشبرامنت | صور

يستأنف فريق عمل فيلم " باركود 615 " تصوير أحداث العمل، داخل إحدى الفيلات بمنطقة شبرامنت، بالجيزة.



وانتهى مخرج الفيلم، مينا سويحة، من تصوير 60% من أحداثه، وتتبقي له 5 أيام تصوير للانتهاء منه، يوم واحد بالفيلا، والـ4 الباقية تصوير خارجي بالشوارع.



وتدور أحداث فيلم " باركود 615 " في إطار أكشن تشويقى‘ حيث يتضمن بعض الأحداث الغامضة داخل الفيلا، وفيها صراع بين الأبطال، بالإضافة لبعض مشاهد الأكشن والمطاردات بين بطلى الفيلم محمد عز وطارق صبرى.



ويقول مينا سويحة عن العمل: "الفيلم به أكثر من 18 ماستر سين وهذا العدد الكبير من المشاهد الرئيسية صعب جدا فى تنفيذه ويتطلب مجهودا شاقا من كرو العمل كله، وهو مبنى على ألغاز، وكلما توصلنا لحل لغز؛ ندخل فى لغز أكبر".



وتابع مينا سويحة: "الفيلم ينتمى للمدرسة الأمريكية في تنفيذه، من حيث الإثارة، والتشويق، وشكل الإخراج، الصورة والديكور".



واختتم مخرج فيلم " باركود 615 "، حديثه عن العمل، : "الفيلم باختصار يقول: إتق شر الحليم إذا غضب، واللى تحسبه موسى يطلع فرعون".



فيلم " باركود 615 "من بطولة محمد عز وطارق صبرى وسامية طرابلسى وأحمد عزمى وهاجر الشرنوبى وراندا البحيرى وإبرام سمير وأحمد إمام وقصة وحوار أحمد أنور ومحمود جامايكا وأحمد شفيق وسيناريو وإخراج مينا سويحة وإنتاج challenge production house "أساف وأشرف شعبان ".

