بالأسماء .. إصابة 13 شخصًا في انقلاب ربع نقل بصحراوي أبوقرقاص

أصيب 13 شخصا في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوى الغربي، أمام مركز أبوقرقاص جنوب المنيا، تم نقلهم للمستشفي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة بانقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي أمام مركز أبوقرقاص جنوب المحافظة، مما أسفر عن إصابة 13 شخص وهم كريم. ص. ح 27 سنة، وفاء. م. ا 29 سنة، وعمر. ر. م 17 سنة، ومصطفى. ح. ع 15 سنة، وزياد. ا. ا 15 سنة، وآدم. ع. ش 10 سنوات، وزينة عصام. ع. ع 25 سنة، وجلال. ا. ت 27 سنة، ويوسف. م. ع 5 سنوات، مجهول الاسم والعنوان، 14 سنة، وردة. ع. ح 13سنة، وسما. ع. ح 12 سنة، ونوره. ق. ط 27 سنة، تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

