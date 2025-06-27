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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

قتـ ل صغيرته وأصاب زوجته وابنه.. التحريات تكشف مفاجأة في جريمة الهرم

جثة
جثة
رامي المهدي   -  
ندى سويفى

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، عن هوية الضحية في واقعة إطلاق النار عليها بصحبة أطفالها في الهرم.

وأكدت التحريات أن زوجة المتهم المصابة تحمل جنسية سودانية، وأن زوجها المتهم مصري.

وشهد الطريق الدائري بمنطقة الهرم جريمة قتل بشعة بعدما أطلق عامل الرصاص على أسرته ما أسفر عن مقتل طفلته، فيما أصيبت الزوجة والابن الآخر وفر المتهم هاربا. 

تلقت مديرية الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة يفيد بورود بلاغ بإطلاق الرصاص أعلى الطريق الدائري بمنطقة سلم منشأة البكاري وسقوط ضحايا، وانتقلت على الفور قوات الأمن وتبين مقـ تل طفلة برصاصة في الرأس وإصابة والدتها وشقيقها، ونقلت سيارات لإسعاف جـ ثة الطفلة والمصابين إلى المستشفى. 

وأسفرت التحريات عن أن وراء ارتكاب الواقعة والد الطفلة، حيث أمطرهم بوابل من الرصاص وفر هاربا وسط صرخات المارة، وشكلت مباحث الجيزة فريق بحث رفيع المستوى لكشف ملابسات الجريمة من خلال تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الواقعة، وسؤال شهود العيان.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأحيل الى النيابة العامة التي تولت التحقيق. 

الأجهزة الأمنية جنسية سودانية مديرية أمن الجيزة الهرم اخبار الحوادث

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