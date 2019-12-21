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منوعات

بـ50 رسالة.. سارة البريطانية تدفع حبيبها لقتل زوجته السابقة

السبت 21/ديسمبر/2019 - 04:40 ص
قتل
قتل
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عزة عاطف
قبل أن تسخر من "الست المصرية" إليك ما فعلته هذه الفتاة البريطانية في صديقها لكي يثبت حبه لها، حيث قامت الفتاة الجامعية «سارة محمد» 17 عامًا بـ حث حبيبها على قتل زوجته السابقة ضمن مؤامرة مرعبة.

أرسلت له أكثر من 50 رسالة نصية لتشجيعه على تنفيذ جريمته الوحشية في وقت سابق من هذا العام بما في ذلك رسالة تقول: "لماذا استغرقت وقتا طويلا؟ اسرع وافعل ذلك، لكنها لم تفكر في حكم المحكمة عليهما معًا اليوم بالسجن لمدة 16 عامًا.

حيث انتظرت سارة البالغة خارج منزل الضحية في أوبينشو بولاية مانشستر لمدة ساعتين صديقها «ريت كارتي شو» البالغ من العمر 17 عامًا أيضًا لقتل زوجته السابقة -والدة طفله- وفقًا للدايلي، حيث هجم عليها وضربها بشدة قبل أن يقتلها لكنها نجت.

كانت سارة قد خططت لعملية القتل أول مرة بعد اكتشافها أن صديقها مازال على علاقة بالضحية حبيبته السابقة «إمام ناصر» البالغة من العمر 17 عامًا والسبب أنها شعرت بـ"الإهانة" وأنها لا تستطيع الوثوق به.
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بـ50 رسالة.. سارة البريطانية تدفع حبيبها لقتل زوجته السابقة

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