أهالي أرض اللواء يشكون من أكوام القمامة

أرسل كريم علام، أحد قرّاء موقع "صدى البلد" الإخباري، رسالة عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع يشكو فيها من انتشار أكوام القمامة وتراكمها بمنطقة أرض اللواء بالجيزة.





وأوضح "كريم" أن منطقة أرض اللواء بالجيزة تحديدا الشوارع المجاورة لكوبرى المحور تعانى من انتشار الروائح الكريهة الناتجة عن تراكم أكوام القمامة بالشوارع ما يفسد المظهر الحضارى للحى.





وطالب المسئولين بسرعة التدخل من أجل المشكلة.



