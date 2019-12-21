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بين الناس

أهالي أرض اللواء يشكون من أكوام القمامة

السبت 21/ديسمبر/2019 - 07:23 م
اكوام قمامة
اكوام قمامة
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كريم ناصر
أرسل كريم علام، أحد قرّاء موقع "صدى البلد" الإخباري، رسالة عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع يشكو فيها من انتشار أكوام القمامة وتراكمها بمنطقة أرض اللواء بالجيزة.

وأوضح "كريم" أن منطقة أرض اللواء بالجيزة تحديدا الشوارع المجاورة لكوبرى المحور تعانى من انتشار الروائح الكريهة الناتجة عن تراكم أكوام القمامة بالشوارع ما يفسد المظهر الحضارى للحى.

وطالب المسئولين بسرعة التدخل من أجل المشكلة.

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
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