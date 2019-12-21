الجونة يستضيف طلائع الجيش بـ الدوري

يستضيف فريق الجونة نظيره طلائع الجيش، اليوم، السبت، في تمام الثانية والنصف ظهرا، ضمن منافسات الجولة التاسعة، من مسابقة الدوري الممتاز.





ويسعى الجونة لمواصلة صحوته بالدوري بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، بعد الانتصار على بيراميدز بنتيجة 3- 2، في الجولة الماضية، من المسابقة





على الجانب الآخر يطمح طلائع الجيش أيضا في مواصلة انتصاراته بخطف الثلاث نقاط من الجونة، بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 3 - 2، الأسبوع الماضي.





ويحتل طلائع الجيش المركز الـ 14 في جدول ترتيب برصيد 7 نقاط، بفارق الأهداف عن الجونة صاحب المركز الـ 16.



