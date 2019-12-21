مياه المنيا تدرب العاملين على تشغيل محطات الغطس واستخدام الأجهزة

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا عدد من الدورات التدريبية لرفع كفاءة العاملين علي الطرق الحديثة في مجالات المياه والصرف الصحي استفاد بها 82 مهندس وفني من العاملين بالشركة.





وقال المهندس ياسر الشهاوي رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا أن الإدارة العامة للتدريب نظمت عددًا من الدورات والورش فى مجالات مختلفة حيث تم تنظيم ورشة عمل لإدارة السلامة والصحة المهنية حول كيفية التعامل واستخدام أجهزة الغطس بحضور ١٢ متدرباً وحاضر فيها الدكتور إيهاب محمد طموم والمهندس عزمي راشد ، كما تم تنظيم برنامج تدريبي حول أساسيات تشغيل محطات الصرف الصحي لعدد ١٥ متدربا من المهندسين الجدد بالشركة ومواكبة آخر التطورات وحاضر فيها المهندس أحمد شلابي .





وفيما يخص تشغيل وصيانة المحركات الكهربائية تم تنظيم تدريب لعدد٢٥ من الفنيين بفروع الشركة وحاضر فيها سيد صلاح ، وفيما يخص أعمال العقود والمشتريات تنفيذ برنامج تدريبى لعدد ٣٠ متدربًا فى مجال (البت والترسية وادارة المناقصات) لعدد من التخصصات المختلفة والتى لها صلة بالعقود والمشتريات حاضر فيها احمد عبد العليم مدير عام العقود.



