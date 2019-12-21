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محافظات

مياه المنيا تدرب العاملين على تشغيل محطات الغطس واستخدام الأجهزة

السبت 21/ديسمبر/2019 - 03:11 م
صدى البلد
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أيمن رياض
نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا عدد من الدورات التدريبية لرفع كفاءة العاملين علي الطرق الحديثة في مجالات المياه والصرف الصحي استفاد بها 82 مهندس وفني من العاملين بالشركة.

وقال المهندس ياسر الشهاوي رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا أن الإدارة العامة للتدريب نظمت عددًا من الدورات والورش فى مجالات مختلفة حيث تم تنظيم ورشة عمل لإدارة السلامة والصحة المهنية حول كيفية التعامل واستخدام أجهزة الغطس بحضور ١٢ متدرباً وحاضر فيها الدكتور إيهاب محمد طموم والمهندس عزمي راشد ، كما تم تنظيم برنامج تدريبي حول أساسيات تشغيل محطات الصرف الصحي لعدد ١٥ متدربا من المهندسين الجدد بالشركة ومواكبة آخر التطورات وحاضر فيها المهندس أحمد شلابي .

وفيما يخص تشغيل وصيانة المحركات الكهربائية تم تنظيم تدريب لعدد٢٥ من الفنيين بفروع الشركة وحاضر فيها سيد صلاح ، وفيما يخص أعمال العقود والمشتريات تنفيذ برنامج تدريبى لعدد ٣٠ متدربًا فى مجال (البت والترسية وادارة المناقصات) لعدد من التخصصات المختلفة والتى لها صلة بالعقود والمشتريات حاضر فيها احمد عبد العليم مدير عام العقود.

وأكد "الشهاوى" ان الشركة تسعى لمواكبة كافة التطورات لتوفير كوب مياه نظيف وصرف صحى آمن لكافة مواطنى المحافظة بناء على التوجهات العامة للدولة وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة برفع كفاءة العاملين وتطوير العمل بالشركة والنهوض بالعنصر البشري .
مياه المنيا تدرب العاملين على تشغيل محطات الغطس واستخدام الأجهزة
مياه المنيا تدرب العاملين على تشغيل محطات الغطس واستخدام الأجهزة
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