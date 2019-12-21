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محافظات

تبدأ من 50 جنيها.. الجيزة تعلن أسعار التصالح فى مخالفات البناء بمركز ومدينة أطفيح

السبت 21/ديسمبر/2019 - 01:40 م
مخالفات البناء
مخالفات البناء
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كتب - محمد الصاحى
حددت محافظة الجيزة، القيمة السعرية للمتر المسطح للتصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية وذلك بنطاق مركز ومدينة أطفيح للأغراض التجارية والإدارية والسكنية والخدمية والصناعية فى حالة وجود أنشطة صناعية وذلك وفقًا لما حددتة اللجنة المشكلة بقرار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بشأن تحديد قيمة سعر المتر المسطح للتصالح .

وأصدر محافظ الجيزة قرارًا بالقيم السعرية لمناطق ( مركز ومدينة أطفيح والوحدة المحلية بصول والقرى التابعة لها والوحدة المحلية بالقبابات والقري التابعة لها والوحدة المحلية بمنيل سلطان والقري التابعة لها والوحدة المحلية بالكداية ) وذلك للشوارع البالغ مساحتها بعرض أكبر من 12 مترا وبعرض من 9 الى 12 مترا وبعرض من 6 إلى 9 أمتار وبعرض أقل من 6 م.

جاءت أقل قيمة فى سعر المتر للتصالح السكنى 50 جنيها وأعلى قيمة للتصالح فى المتر السكنى هى 135 جنيها  كما جاءت أقل قيمة فى سعر المتر التصالح الإداري 70 جنيها وأعلى قيمة للتصالح فى المتر الإداري 170 جنيها و100 للمتر التجارى فى أقل قيمة 270 لأعلى قيمة و60 جنيها للمتر الخدمى كأقل قيمة وأعلى قيمة 160 جنيها للمتر الخدمى .

وتواصل محافظة الجيزة تلقي طلبات المواطنين الراغبين في التصالح في بعض مخالفات البناء وفقا للقانون وذلك حتي انتهاء الموعد المحدد .
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