بيت العلوي بالبحرين.. وجهة سياحية تعود للحياة من جديد بمدينة اللؤلؤ

تولى مملكة البحرين اهتماما غير مسبوقا بالوجهات والمقاصد التراثية والسياحية ضمن خطة المملكة 2030، لما يشكل إضافة اقتصدية وسياحية تعود على أبناء المملكة.





تجري وزارة الثقافة البحرينية وبدعمٍ من مجموعة الراشد (عائلة الشيخ راشد بن حسن آل خليفة)، تجديدات على بيت العلوى تلك القطعة الأثرية التى تمثل جزءا أصيلا من التراث البحرينى.





و بيت العلوي، يعد نموذجٌ معماري لمساكن الطبقة الغنيّة في مدينة المحرّق البحرينية، والتي حصدت ثراءها من تجارة التموين والتي شكّلت جزءًا أساسيًا في صناعة واقتصاد اللؤلؤ.





ويمثّل هذا البيت الوحيد في المنطقة الذي احتفظ ببرج الهواء ودوره الوظيفيّ - باستثناء قصر حاكم البحرين، المغفور له بإذن الشيخ عيسى بن علي آل خليفة.



