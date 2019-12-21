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أخبار العالم

بيت العلوي بالبحرين.. وجهة سياحية تعود للحياة من جديد بمدينة اللؤلؤ

السبت 21/ديسمبر/2019 - 02:55 م
بيت العلوى بالبحرين
بيت العلوى بالبحرين
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مـــيــــــس رضــــــــا
تولى مملكة البحرين اهتماما غير مسبوقا بالوجهات والمقاصد التراثية والسياحية ضمن خطة المملكة 2030، لما يشكل إضافة اقتصدية وسياحية تعود على أبناء المملكة.

تجري وزارة الثقافة البحرينية وبدعمٍ من مجموعة الراشد (عائلة الشيخ راشد بن حسن آل خليفة)، تجديدات على بيت العلوى تلك القطعة الأثرية التى تمثل جزءا أصيلا من التراث البحرينى.

و بيت العلوي، يعد نموذجٌ معماري لمساكن الطبقة الغنيّة في مدينة المحرّق البحرينية، والتي حصدت ثراءها من تجارة التموين والتي شكّلت جزءًا أساسيًا في صناعة واقتصاد اللؤلؤ.

ويمثّل هذا البيت الوحيد في المنطقة الذي احتفظ ببرج الهواء ودوره الوظيفيّ - باستثناء قصر حاكم البحرين، المغفور له بإذن الشيخ عيسى بن علي آل خليفة.

وعن تاريخ البيت، فإنه شُيّد على يد محمود محمد العلوي في مطلع ثلاثينيّات القرن العشرين، وكان البيت بالفعل يقع على منطقة دفان قريبة جدًّا من الحوض الفاصل بين جزيرتيّ المحرّق والحالة سابقًا. 
بيت العلوي بالبحرين.. وجهة سياحية تعود للحياة من جديد بمدينة اللؤلؤ
بيت العلوي بالبحرين.. وجهة سياحية تعود للحياة من جديد بمدينة اللؤلؤ
بيت العلوي بالبحرين.. وجهة سياحية تعود للحياة من جديد بمدينة اللؤلؤ
بيت العلوي بالبحرين.. وجهة سياحية تعود للحياة من جديد بمدينة اللؤلؤ
بيت العلوي بالبحرين.. وجهة سياحية تعود للحياة من جديد بمدينة اللؤلؤ
بيت العلوي بالبحرين.. وجهة سياحية تعود للحياة من جديد بمدينة اللؤلؤ
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