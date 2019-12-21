سامح عاشور: النقابة مرت بعثرات مالية وعجزت عن سداد المستحقات في عام 2011

أكد سامح عاشور نقيب المحامين، على فخر مجلس النقابة بما حققه خاصة في ملفات العلاج، والمعاش، وتنقية الجداول، والتعليم المفتوح، وتعديل قانون المحاماة، والقيمة المضافة.
وذكر "عاشور"، خلال مشاركته بمعهد محاماة كفر الشيخ، اليوم السبت، بحضور عددا من أعضاء مجلس النقابة العامة، ونقباء وأعضاء مجالس النقابات الفرعية، ومجلس فرعية كفر الشيخ، وجمع من محامي المحافظة، أن النقابة مرت بعثرات مالية في عام 2011، وعجزت عن سداد المستحقات المالية لعدة جهات، لتخرج من تلك الأزمة حاليا ويصل الفائض المالي لديها إلى ما يزيد على 600 مليون جنيه.
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وأضاف: "هذا الفائض تحقق رغم الإنفاق المالي على مقرات الفرعيات، ومبنى النقابة العامة الجديد، ومعاش الدفعة الواحدة المقدم لحالتي العجز الكلي والوفاة، وزيادة المعاشات التي أقرتها الجمعية العمومية المنعقدة في 25 نوفمبر الماضي، وما تقدمه النقابة بنظام العلاج لأعضائها".
وأعرب نقيب المحامين، عن اعتزازه بما تقدمه النقابة في العلاج والمعاش فهما الأفضل بين النقابات، متابعا: "هذه ليست كل أمالنا، ونستهدف للتطويرهما وتحقيق زيادات إضافية مقبلة مع استمرار ضبط الجداول، وترشيد الاتفاق، وتعظيم الموارد".