وزير الآثار يتفقد متحف الغردقة.. ومصادر تؤكد تأجيل الافتتاح

تفقد د.خالد العناني وزير الآثار اليوم السبت، متحف الغردقة، للوقوف لى آخر الاستعدادات لافتتاحه قريبًا.



ونفذ العناني جولة رافقه فيها د. مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والعميد هشام سمير مساعد وزير الآثار للشئون الهندسية، والمهندس وعد الله أبو العلا رئيس الإدارة المركزية للشئون الهندسية ومشروعات الآثار والمتاحف.



وخلال الجولة وجه العناني بإجراء تعديلات خاصة في الخدمات المقدمة للزوار داخل المتحف، ورفع كفاءتها بالشكل المطلوب.



وكشفت مصادر مطلعة في وزارة الآثار أن افتتاح المتحف الذي كان مقررا له 28 الشهر الجاري سيتم تأجيله الي الربع الأول من 2020.



وأرجعت المصادر سبب التأجيل إلي بعض أعمال رفع كفاءة المنطقة المحيطة بالمتحف مستمرة حتى الآن ولم تنته بعد.