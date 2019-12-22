بالصور.. تعرف على أهم إنجازات وزارة الاتصالات خلال 2019

فعلى صعيد مؤشرات الأداء لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نرصد مؤشرات الأداء الاقتصادي متمثلا فى الآتى:

· كما بلغ معدل نمو القطاع خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 16% ليسجل أعلى قطاعات الدولة نموا.





* بلغت نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للدولة نحو 4% خلال عام 2018 /2019 مقابل 3.5% في عام 2017 /2018.





* بلغت إجمالي صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات نحو 3.6 مليار دولار مقابل نحو 3.26 مليار دولار في عام 2017 /2018.





* تأسيس 1199 شركة جديدة خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2019 مقارنة بنحو 986 شركة خلال نفس الفترة في العام السابق.





ثانيا: مؤشرات البنية الأساسية للاتصالات

* بلغ عدد مشتركي التليفون المحمول حوالى 95.13 مليون مشترك بنهاية سبتمبر 2019؛ مقارنة بـ (94.6) مليون مشترك بنهاية سبتمبر 2018.





* بلغ عدد مستخدمي الانترنت نحو 40.9 مليون مستخدم بنهاية 2018 /2019، بنسبة انتشار للمستخدمين بلغت حوالي 48%؛ بالمقارنة بنحو نحو (37.9) مليون مستخدم بنهاية عام 2017 /2018 بنسبة انتشار للمستخدمين بلغت حوالي (44.3%).





* بلغ عدد مشتركي (ADSL) نحو 7.12 مليون مشترك بنهاية سبتمبر 2019؛ مقارنة بنحو 6.2 مليون مشترك بنهاية سبتمبر 2018.





الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي:

بناء القدرات

* البدء في إنشاء المرحلة الأولى من مدينة المعرفة في العاصمة الإدارية الجديدة بالتعاون مع القوات المسلحة المصرية بتكلفة إنشائية مليارى جنيه؛ وتضم مركزا متخصصا فى البحوث التطبيقية فى مجالات التكنولوجيا الحديثة يتعاون مع الشركات العالمية فى مشاريع بحثية متخصصة تنتج حلولا عملية لمواجهة تحدياتنا وتبنى مهارات عالية فى مختلف التخصصات، ومبنى للتدريب التقنى، وآخرا للأكاديمية الوطنية للتكنولوجيات المساعدة للأشخاص ذوي القدرات الخاصة.





* البدء في إنشاء أول جامعة متخصصة فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى إفريقيا والشرق الأوسط وذلك بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.





* إطلاق أكاديمية إنترنت الأشياء والتي تشمل معمل إنترنت الأشياء تم إنشاؤه في معهد تكنولوجيا المعلومات بالشراكة مع أكاديمية البحث العلمي.





* تم البدء في تنفيذ مبادرة BSecure والتي أطلقها المعهد القومي للاتصالات، حيث تم الاتفاق مع 7 جامعات لتدريب الطلاب في تخصصات أمن المعلومات والبنية التحتية، كما تم البدء فى التدريب على انشاء وتشغيل وصيانة شبكات الألياف الضوئية وتستهدف 3000 متخصص بنهاية 2021؛ وذلك ضمن بروتوكول تعاون بين الجهاز القومي للاتصالات والمعهد القومي للاتصالات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.





* تنفيذ المبادرة الرئاسية "إفريقيا لإبداع الألعاب والتطبيقات الرقمية"، والتي تهدف الى تنمية القدرات وتأهيل 10 آلاف شاب مصري وإفريقي على تطوير الألعاب والتطبيقات الرقمية باستخدام أحدث التقنيات وتحفيز تأسيس 100 شركة مصرية وإفريقية ناشئة في هذا المجال، وذلك بالتعاون مع وزارة الخارجية وعدد من الشركات العالمية والوزارات والمؤسسات في مختلف الدول الإفريقية؛ حيث سجل للالتحاق بالمبادرة حتى الآن 6304 شباب من 19 دولة في قارتنا الإفريقية، كما تم تقديم 4638 دورة تدريبية في 24 مسارا تكنولوجيا حديثا.





تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات:

* قامت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" بتوفير 9000 فرصة عمل مباشرة للكوادر المصرية بالشركات التكنولوجية العالمية والتي قامت بتوسيع عملياتها في مصر خلال عام 2019 من خلال اتفاقيات مع الهيئة.





* نتيجة لارتفاع صادرات الشركات المحلية من منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات بنسبة 32% وانطلاقًا من حرص الهيئة على مساعدة الشركات المحلية وخاصة الصغيرة منها والمتوسطة في اختراق الأسواق العالمية وتنويع صادراتهم الرقمية، تم زيادة المخصصات المالية الموجهة لدعم صادراتهم لتصل إلى 70 مليون جنيه حصل عليها 116 شركة من 5 محافظات مختلفة.





* جاءت مصر للعام الثالث على التوالي بين أفضل 9 مواقع عالمية تقدم خدمات تكنولوجيا المعلومات العابرة للحدود للأسواق الأوروبية، وذلك طبقًا لتقرير(جارتنر).





* احتلت مصر المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا بمؤشر شركة الاستشارات العالمية "أيه تي كيرني" لمواقع الخدمات العالمية 2019، كما شغلت المركز الرابع عشر عالميًا بنفس المؤشر والذي يرصد ويقيم أبرز 50 دولة تقدم تلك الخدمات على مستوى العالم.





* بلغت حصة مصر من السوق العالمي لتعهيد خدمات تكنولوجيا المعلومات والخدمات القائمة عليها حوالي 16% بنهاية هذا العام.







رعاية الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال:

* شغلت مصر المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث عدد الصفقات والاستثمارات في الشركات الناشئة؛ طبقا لتقرير ماجنيت الخاص برصد صفقات واستثمارات رأس المال المخاطر في الشركات الناشئة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن الربع الثالث لعام 2019.





* تخريج 16 شركة من الحاضنات التكنولوجية، واحتضان 22 شركة ناشئة بمركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.





* إطلاق مسابقة مصرية فرنسية لتحفيز الشباب على ابتكار حلول ذكية في مجالات الصحة والتكنولوجيا المالية والمدن المستدامة، بالإضافة إلى التعاون مع الشركات العالمية في تنظيم عدد من مسابقات إبداع الشباب لابتكار وتطوير تطبيقات وحلول تكنولوجية لمواجهة التحديات المجتمعية في مصر ودعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.





مصر تصنع الإلكترونيات:

* تم إطلاق برنامج للشراكة مع القطاع الخاص لتشجيع الاستثمار ورعاية ودعم الشركات المحلية الناشئة العاملة في مجالات تصميم الإلكترونيات، والجيل الصناعي الرابع، ونظم إنترنت الأشياء.





* تم الانتهاء من تأسيس والتشغيل التجريبي لعدد 3 مجمعات معامل إبداع الإلكترونيات، وعمل النماذج الأولية (IoT, PCB, FabLab)، في كل من القرية الذكية، والمنطقة التكنولوجية في كل من برج العرب وأسيوط.





* تم زيادة متوسط القيمة المضافة المحلية للصناعات الإلكترونية من 30% إلى 40% وذلك بتحفيز الصناعات المغذية والرقابة الجمركية الواردات.





* تم إطلاق الدورة الأولى لبرنامج تمويل مشروعات تطوير وتصميم منتجات ومكونات إلكترونية محليا بهدف التصنيع الكمي بالتعاون مع برنامج ITIDA-ITAC، ويتم تقييم مشروعات تطوير وتصميم منتجات إلكترونية إبداعية، لتمويلها وعددها خمسة مشروعات.





خلق مجتمع دامج لجميع فئاته:

* افتتاح المركز التقنى لخدمات الاستغاثة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة كأول مركز من نوعه على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا، والذى يمكن الأشخاص ذوى الاعاقات السمعية، وإعاقات التخاطب من التواصل هاتفيا مع خدمات الطوارئ.





* قامت الوزارة بتدريب أكثر من 2000 شخص من ذوي القدرات الخاصة من خلال برامج الأكاديمية الوطنية لتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى إتاحة الفرص التدريبية لأكثر من 200 متدرب لأشقائنا في 13 دولة إفريقية. وفتحت الاكاديمية أفاق التعاون مع اليابان والمملكة المتحدة من أجل تقديم أفضل الدورات التدريبية للأشخاص ذوي القدرات الخاصة.





* دعم 200 مدرسة من مدارس التربية والدمج الخاصة بالطلاب ذوي الإعاقة والإعاقات البسيطة.





* إتاحة 12 موقعا حكوميا لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية لإتاحة المواقع الحكومية لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة.





التحول إلى المجتمع الرقمي

* تنفيذ مشروع التحول الرقمي بمحافظة بورسعيد كمرحلة أولى، وميكنة القطاعات الحكومية والخدمية بها، وربطها بقواعد البيانات الموحدة للدولة وذلك بالتعاون مع القطاعات مقدمة الخدمة، تمهيدًا لتعميم التحول الرقمي في كافة محافظات الجمهورية، طبقًا للخطة الاستراتيجية والتنموية للدولة.





* تنفيذ مشروع ميكنة التأمين الصحى الشامل فى محافظة بورسعيد كمرحلة أولى بالتعاون مع وزارة الانتاج الحربي، ووزارة الصحة والسكان، ويتضمن المشروع تطوير أنظمة العمل بالهيئات الثلاثة (هيئة التأمين الصحي الشامل، وهيئة الاعتماد والرقابة الصحية، وهيئة الرعاية الصحية، ووحدات الرعاية والمستشفيات التابعة لها)، كما يتضمن المشروع انشاء منصة تبادل المعلومات الصحية لتكون اول منصة تربط مقدمي الخدمات الصحية بالقطاع الخاص بنظيرتها التابعة للقطاع الحكومي.





* إطلاق كارت الفلاح الذكي وتفعيل منظومة الحيازة الزراعية في محافظتي بورسعيد والغربية حيث تم اعداد مراكز وجمعيات المحافظتين بالكامل وتوفير جميع خدمات كارت الفلاح للمزارعين وأصحاب الأراضي، ومن المنتظر أن يتم تعميم المشروع على باقي محافظات الجمهورية، حيث تم البدء بالفعل في ميكنة منظومة الحيازة الزراعية في 4 محافظات أخرى وهي البحيرة - أسيوط- الشرقية – سوهاج.





* الانتهاء من تطوير منصة الآثار المصرية بالتعاون مع وزارة الآثار.





* الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع تطوير منصة خدمات الهجرة والجنسية بمصلحة الجوازات وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية.





* اطلاق المرحلة الثانية للموقع الإلكتروني للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.





البنية التحتية للاتصالات:

* افتتاح المركز القومي لمراقبة جودة خدمات الاتصالات التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بهدف إجراء قياس دوري لجودة خدمات الصوت والانترنت المقدمة من شركات الاتصالات العاملة في مصر، وتحقيق الشفافية من خلال نشر تقارير شهرية على الموقع الالكتروني للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.





* تم ربط 800 مبنى حكومى فى محافظة بورسعيد بشبكة الألياف الضوئية من خلال الشركة المصرية للاتصالات.





* تم البدء في تنفيذ مشروع يستهدف ربط كافة المبانى الحكومية والتى يبلغ عددها نحو 32 ألف مبنى حكومى على مستوى الجمهورية بشبكة الألياف الضوئية؛ وذلك خلال 36 شهرا، وبتكلفة تصل إلى 6 مليارات جنيه.





البريد المصري

* استكمال خطة تطوير البريد المصري لإعادة صياغة دوره ليصبح منفذا رئيسيا للخدمات الحكومية المتكاملة مع العمل بالتوازى على التوسع فى فروعه وتزويده بأجهزة تقدم الخدمات بتقنيات حديثة، ليصل اجمالي عدد المكاتب المطورة الى 2000 مكتب بريد تم تحويلهم الى مراكز خدمات بريدية متكاملة من اجمالي مستهدف 4000 مكتب بريد في ربوع الوطن.





* تأسيس المركز اللوجيستي للبريد في مطار القاهرة الدولي فقًا لأحدث المعايير الدولية لتعزيز قدرات البريد المصري في تقديم الخدمات اللوجيستية وخدمات التجارة الإلكترونية الدولية، كما يساهم المركز في تسهيل عمليات تقديم خدمات التجارة الإلكترونية الخاصة بالدول الأفريقية الشقيقة.





* التعاون بين وزارة العدل، مٌمثلة في مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مٌمثلة في الهيئة القومية للبريد بهدف تمكين المواطنين من الحصول على خدمات التوثيق بصورة مميكنة، من خلال استخدام مراكز الخدمات البريدية.





* التعاون بين وزارة الداخلية والهيئة القومية للبريد بما يتيح للهيئة توصيل الاصدارات التي تستخرجها الجهات التابعة لوزارة الداخلية للمواطنين مثل "تصريح العمل - رخصة المرور - صحيفة الحالة الجنائية - الوثائق الخاصة بالأحوال المدنية" عبر بوابة الحكومة الإلكترونية.





* التعاون بين الهيئة القومية للبريد، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لتوفير حزمة من الخدمات المالية وغير المالية التي يقدمها الجهاز للمواطنين من خلال مكاتب هيئة البريد.





* التعاون بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والهيئة القومية للبريد بغرض تقديم خدمات حجز القطارات ونقل الطرود والبضائع الكترونيًا عبر أكشاك تابعة لهيئة البريد المصري.





* التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي بهدف التيسير على المواطنين عن طريق إتاحة عملية تحصيل مديونيات النفقة وراغبي التبرع لحسابات بنك ناصر الاجتماعي عبر مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية.





العلاقات الدولية

* استضافت مصر فعاليات المؤتمر العالمى للاتصالات الراديوية WRC-19 وجمعية الاتصالات الراديوية RA-19 تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية في مدينة شرم الشيخ؛ والذي عقد لأول مرة خارج المقر الرئيسي للاتحاد الدولي للاتصالات منذ 20 عاما، ويعتبر المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية التابع لقطاع الراديو بالاتحاد الدولي للاتصالات من أهم المحافل الدولية التي ينظمها الاتحاد الدولي للاتصالات حيث يعتبر البوصلة الموجهة للتطور في عالم الاتصالات وعلى وجه الخصوص الاتصالات اللاسلكية وصناعة الهاتف المحمول ونظم البث الرقمي وصناعة الأقمار الصناعية، وأثمرت مناقشات المؤتمر عن الاتفاقية الدولية للوائح الراديو "شرم الشيخ 2019"، والعديد من النتائج الإيجابية لمستقبل الاتصالات المحمولة ومنها حزمة من النطاقات الهامة والحيوية لمستقبل تكنولوجيا الجيل الخامس لشبكات المحمول.





* انتخاب مصر لرئاسة اللجنة الفنية المتخصصة للإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التابعة للاتحاد الافريقي لمدة عامين.





* استضافة مصر لفعاليات الدورة العاشرة لمنتدى البريد الإفريقي في 4 و5 ديسمبر، وفوز البريد المصري خلال فعاليات المنتدى برئاسة رابطة رؤساء الهيئات البريدية الأفريقية لمدة عامين.





شهدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الكثير من الإنجازات خلال عام 2019.· حقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ناتجا محليا يقدر بحوالى 93 مليار جنيه خلال عام 2018 /2019 مقابل 80.1 مليار جنيه عام 2017 /2018، بمعدل نمو بلغ 16.6% في عام 2018 /2019 مقابل 14.1% في عام 2017 /2018.· بلغ إجمالي الاستثمارات المنفذة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 35.77 مليار جنيه خلال عام 2018 /2019 مقابل 28.78 مليار جنيه في عام 2017 /2018 بنسبة زيادة قدرها 24%.* بلغت رؤوس أموال الشركات الجديدة مليار و575 مليون جنيه خلال الفترة من يناير – سبتمبر 2019 مقارنة بنحو 973 مليون جنيه خلال نفس الفترة في العام السابق.* بلغ عدد مشتركي(Mobile Broadband) نحو 41.7 مليون مستخدم بنهاية سبتمبر 2019؛ مقارنة بنحو 36.7 مليون مستخدم بنهاية سبتمبر 2018.* إعداد الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي؛ ويجرى العمل على تنفيذها خلال 3 الى 5 سنوات؛ وتتضمن الاستراتيجية محورين رئيسيين هما بناء القدرات لخلق قاعدة من المتخصصين فى جميع مجالات الذكاء الاصطناعى وعلوم البيانات.* بينما يعني المحور الثاني للإستراتيجية بالبحث العلمي التطبيقي، والذي يهدف إلى إيجاد الحلول التكنولوجية المبتكرة لما تواجهه مصر من تحديات في مجالات مختلفة، وكذلك لخلق قاعدة قوية من الشركات الناشئة القادرة على المساهمة بقوة في دفع الاقتصاد المصري، والمنافسة بقوة على الساحة الدولية.* يتم إنشاء مركز تطبيقات الذكاء الاصطناعى والحوسبة فائقة القدرة؛ والذي من خلاله يجرى التعاون مع كبرى الشركات العالمية لتنفيذ مشروعات ثنائية فى مجالات الرعاية الصحية والزراعة من خلال تطبيقات تساعد على التشخيص والاكتشاف المبكر للأمراض، ومواجهة ندرة المياه، ومعالجة اللغة العربية والترجمة الآلية وهو مجال يمكن أن تحقق مصر ريادة دولية فيه.* إعداد وتنفيذ العديد من البرامج التدريبية اللازمة لبناء الكفاءات الرقمية، حيث ارتفع أعداد المتدربين إلى 13 ألف متدرب في مجالات التكنولوجيا المختلفة.* قرب الانتهاء من بناء 6 مجتمعات الابداع التكنولوجي والتي ستضم "فروع لمعهد تكنولوجيا المعلومات والمعهد القومي للاتصالات" داخل جامعات اقليمية في المنصورة، والمنوفية، والمنيا، وسوهاج، وأسوان، وجنوب الوادي (قنا).* وفي هذا الإطار، تم إطلاق "كأس إفريقيا للتطبيقات والألعاب الإلكترونية" وهي المسابقة الأولى من نوعها في قارة إفريقيا، حيث توفر لرواد الأعمال والشركات الناشئة في مراحلها المبكرة، منصة هامة لاستعراض أفكارهم الابتكارية وتقديم مشروعاتهم التجارية في هذا المجال بالإضافة إلى جوائز مالية ومنح بإجمالي 60 ألف دولار، وتقدم للمسابقة 192 فريقا وشركة ناشئة من 12 دولة إفريقية، ووصل للنهائيات التي تم تنظيمها في مصر 30 فريقا وشركة من 9 دول إفريقية، ولقد قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكريم الفائزين بمسابقة كأس إفريقيا لإبداع الألعاب والتطبيقات الرقمية خلال فعاليات الجلسة الختامية لمنتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ.* ارتفاع معدل نمو نسب الإشغال من شركات القطاع الخاص فى المناطق التكنولوجية ببرج العرب وأسيوط إلى أكثر من 60% خلال عام واحد.* الانتهاء من تطوير 105 مراكز شباب فى 20 محافظة وتوصيلها بكابلات الألياف الضوئية وتجهيزها بصالات الحواسب لتحويلها إلى مراكز مجتمعية دامجة وذلك بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.* الانتهاء من تنفيذ 150 وحدة للتشخيص والعلاج عن بعد، ويستهدف المشروع تطوير الخدمات الصحية وتوفيرها إلى المواطنين في المناطق الفقيرة والمهمشة والبعيدة بغرض تقديم أفضل خدمة طبية لهم على أيدي كبار الأطباء بالمستشفيات الجامعية والكبرى دون تحميل المواطن مشقة وعبء السفر والانتقال، وذلك من خلال ربط الوحدات الصحية تكنولوجيا في المناطق الفقيرة والبعيدة بالمستشفيات الجامعية، كما يساعد المشروع أيضا علي تنمية مهارات شباب الأطباء المكلفين بالوحدات الصحية الصغيرة عن طريق التواصل المباشر والمستمر مع كبار الأطباء.* زيادة متوسط سرعة الانترنت فى مصر إلى 18 ميجابت/ ثانية فى نوفمبر وذلك في اطار العمل من أجل الوصول بنهاية ديسمبر 2019 إلى متوسط سرعة 20 ميجابت/ ثانية.* الاتفاق مع وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على إدراج توصيل كابلات الألياف الضوئية للمنازل والمباني الجديدة على مستوى الجمهورية ضمن الاشتراطات الخاصة بالبناء، وتحديث الكود المصري للبناء ليتضمن كود شبكات الاتصالات والذي يشمل مواصفات قياسية للبنية التحتية الخاصة بتقديم خدمات الاتصالات.* تنظيم فعاليات الأسبوع الافريقي للإتاحة التكنولوجية للأشخاص ذوي الإعاقة Accessible Africa Week خلال الفترة من 14 حتى 18 يوليو كمنحة تدريبية كاملة حول الإتاحة التكنولوجية والتكنولوجيا المساعدة بمشاركة 7 دول إفريقية هي إثيوبيا، ونيجيريا، وغانا، وتنزانيا، وكينيا، وجنوب إفريقيا والدولة المنظمة مصر.