AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

موعد مباراة يوفنتوس ولاتسيو في كأس السوبر الإيطالي والقنوات الناقلة

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 12:37 م
يوفنتوس ضد لاتسيو
يوفنتوس ضد لاتسيو
Advertisements
إسراء أشرف
تتجه أنظار عشاق كرة القدم الإيطالية، إلى ملعب "جامعة الملك سعود" في الرياض، اليوم، الأحد، لمشاهدة لقاء كأس السوبر الإيطالي الذي سيجمع بين يوفنتوس ولاتسيو.

موعد مباراة يوفنتوس ضد لاتسيو في كأس السوبر الإيطالي والقنوات الناقلة

من المقرر، أن تنطلق صافرة اللقاء بين الفريقين، في تمام السابعة إلا ربع مساءً، وتُنقل المباراة عبر (الرياضية السعودية 1، والرياضية السعودية 3).

ويخوض يوفنتوس اللقاء بصفته بطل الكالتشيو، بينما توج لاتسيو بلقب الكأس بعد فوزه على أتالانتا 2-0 في المباراة النهائية.

وتستضيف المملكة العربية السعودية، لقاء السوبر الإيطالي للموسم هو الثاني على التوالي، حيث أقيم لقاء النسخة الماضية أيضًا على ملعب "الجوهرة المشعة" بجدة، والذي جمع بين يوفنتوس وميلان، وفاز به البيانكونيري بهدف دون رد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

موعد مباراة الزمالك ضد الشرقية في كأس مصر والقنوات الناقلة

البحرين ضد السعودية.. موعد نهائي كأس الخليج اليوم والقنوات الناقلة

موعد مباراة السعوديه والبحرين في نهائي كأس الخليج.. والقنوات المفتوحة

يوفنتوس في ضيافة سامبدوريا اليوم بالدوري الإيطالي

بقيادة رونالدو.. قائمة يوفنتوس لمواجهة لاتسيو في السوبر الإيطالي بـ السعودية

بعثة يوفنتوس تصل الرياض استعدادا لـ السوبر الإيطالي.. صور وفيديو

ترشيحاتنا

دايما مشرفنا.. محمد صلاح برفقة نجم منتخب مصر السابق في الدوحة

راجح بالملابس البيضاء في جلسة النطق بالحكم.. فيديو

شاهد.. لحظة انهيار المتهم راجح بالبكاء بعد الحكم عليه بـ ١٥ سنة فى قضية شهيد الشهامة

وكيل بي ام دبليو يعلن توافر bmw x7 موديل 2020 رسميا في مصر.. السعر والمواصفات

مصطفى بكري: الوزراء الجدد يؤدون اليمين الدستورية خلال دقائق

لحضور أداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية.. رئيس الوزراء يتوجه إلى قصر الاتحادية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وفود سياحية من 10 دول تزور المناطق الأثرية بالمنيا.. صور

لا تشوهها.. حملات وغرامات فورية لملصقات وإعلانات الشوارع في أسيوط

بريتني سبيرز تحتفل بـ الكريسماس مع حبيبها الأصغر منها بـ 13 عامًا