AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

طريقة عمل عجة بطاطس للشيف نجلاء الشرشابي

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 09:19 م
طريقة عمل عجة بطاطس
طريقة عمل عجة بطاطس للشيف نجلاء الشرشابى
Advertisements
اسماء محمد
نقدم لكم طريقة عمل عجة بطاطس بخطوات الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير عجة بطاطس:
بطاطس مكعبات محمرة
بيض
بصل
فلفل أحمر رومي
طماطم
فلفل حار
بابريكا
سمنة
ملح فلفل أسود

طريقة عمل عجة بطاطس
* يخلط البيض مع البصل والطماطم والفلفل الرومى والحار والبابريكا والملح والفلفل الأسود
* يصب الخليط فى بايركس مدهون بالسمنة ويوضع فى الفرن حتى تمام النضج
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هنفطر ايه .. طعمية بالحمص وباذنجان وبطاطس بطريقة جديدة

هنفطر ايه النهاردة.. أومليت بالبطاطس المحمرة وفول بالطحينة والطماطم

هنفطر أيه.. بطاطس فريسكس وبيض وطعمية.. طريقة غير تقليدية فى التحضير

هنفطر ايه.. طبق بيض وبطاطس بطريقة غير تقليدية

طريقة عمل برجر بطاطس

بالجبن والدجاج.. 3 طرق لتحضير الحواوشى

ترشيحاتنا

شبيهة جوهرة | عارضة أزياء تثير الجدل بإطلالة جريئة أمام الأهرامات

وزير الطيران يوضح عمله في الفترة القادمة.. فيديو

بالورود والصور التذكارية.. غادة والي تستقبل وزيرة التضامن الجديدة.. صور

رشيقة دائما.. ياسمين صبري تستعرض فنون الباليه في صالة الجيم .. شاهد

صدق أولا تصدق.. كلب يقود سيارة لمدة ساعة.. تفاصيل بالفيديو

شاهد | رسائل النيابة العامة في قضية شهيد الشهامة بالمنوفية وسر عدم إعدام المتهمين

AdvertisementS

لا أريد الإساءة لأولادي .. تعليق شادي محمد على حبس زوجته 3 سنوات

حبس زوجة اللاعب شادى محمد 3 سنوات مع الشغل والنفاذ لاتهامها بسرقة شقته

الزمالك يكثف مفاوضاته لخطف هدف فايلر في الميركاتو الشتوي

محمد صلاح أم الزمالك.. خالد الغندور يوجه رسالة خيانة غامضة

حبس زوجة شادي محمد.. قصة المدافع والحسناء من الكوشة إلى التخشيبة

لاعب محلي.. الزمالك يقترب من إبرام أولى صفقاته الشتوية.. تفاصيل

آخر تطورات اجتماعات سد النهضة .. استمرار المشاورات والمناقشات الفنية حول الملء والتشغيل حتى يناير المقبل

FIFA يكشف سبب اختيار محمد صلاح أفضل لاعب في كأس العالم للأندية

قبل ساعات من مواجهة الأهلى | رحيل لاعب الاتحاد السكندري إلى الدوري السعودي

فيديو نادر لـ حفل زفاف حنان ترك .. وحقيقة طلاقها بسبب فيفي عبده

فضيحة | ماركة غسالات شهيرة تتحول إلى قنبلة موقوتة حال تركتها في الكهرباء

#طارق حامد يشعل تويتر .. وجمهور الأهلي يوجه رسائل بعد ترشيحه أفضل لاعب في أفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى إيه النهاردة.. سندوتش كبيبة وبطاطس فريسكس وصنية قرع بالبطاطا والجزر

كشفت عن وزنها الرشيق | زوجة ماجد المصري تبهر الجمهور بأنوثتها في عيد ميلاد ابنها

لتوفير الأجواء المناسبة.. الداخلية تعلن الاستنفار الأمني لتأمين احتفالات عيد الميلاد المجيد .. صور