طريقة عمل عجة بطاطس للشيف نجلاء الشرشابي

نقدم لكم طريقة عمل عجة بطاطس بخطوات الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد على قناة سي بي سي سفرة.
مقادير عجة بطاطس:
بطاطس مكعبات محمرة
بيض
بصل
فلفل أحمر رومي
طماطم
فلفل حار
بابريكا
سمنة
ملح فلفل أسود
طريقة عمل عجة بطاطس
* يخلط البيض مع البصل والطماطم والفلفل الرومى والحار والبابريكا والملح والفلفل الأسود
* يصب الخليط فى بايركس مدهون بالسمنة ويوضع فى الفرن حتى تمام النضج
مقادير عجة بطاطس:
بطاطس مكعبات محمرة
بيض
بصل
فلفل أحمر رومي
طماطم
فلفل حار
بابريكا
سمنة
ملح فلفل أسود
طريقة عمل عجة بطاطس
* يخلط البيض مع البصل والطماطم والفلفل الرومى والحار والبابريكا والملح والفلفل الأسود
* يصب الخليط فى بايركس مدهون بالسمنة ويوضع فى الفرن حتى تمام النضج