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حوادث

جركن بنزين وجثة متفحمة.. أحلام حرقت نجل زوجها أثناء نومه.. والجنايات تحيلها للمفتي

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 08:23 م
جثة - صورة أرشيفية
جثة - صورة أرشيفية
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محمد الطحاوي
قررت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار سامى عبد الحليم غنيم اليوم ، إحالة أوراق الزوجة المتهمة بقتل نجل زوجها أثناء نومه انتقاما من والده إلى فضيلة مفتى الديار المصرية، وحددت جلسة 27 يناير للنطق بالحكم.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى امدير امن الشرقية بلاغًا بنشوب حريق داخل شقة بالمجاورة الثالثة بدائرة قسم أول العاشر، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران، وتبين من تحقيقات النيابة العامة، العثور على جثة "إسلام.ح" 21 عامًا، متفحمة، فيما أفادت المعاينة للشقة بأن باب غرفه المجنى عليه كان مغلقًا بالقفل من الخارج وقت اندلاع النيران.

وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث وتبين أن وراء الجريمة زوجة والد المجنى عليه "أحلام.س" ربة منزل، والتى اعترفت أمام النيابة أن والد المجنى عليه كان دائمًا ما يعايرها بفشلها فى تربية ابنتها.

وأضافت المتهمة انها عزمت على التخلص من ابنه وحرق قلبه عليه، وروت المتهمة تفاصيل يوم الحادث، مؤكدة أنها أحضرت جركن بنزين وانتظرت حتى دخل زوجها إلى غرفته واستغرق فى النوم، فيما كان المجنى عليه يقضى فترة إجازة ونائم فى غرفته، فقامت برفع صوت التلفزيون ثم سكبت البنزين داخل غرفة نجل زوجها ، ثم أشعلت النيران بغرفته وأغلقتها بالقفل من الخارج، قبل أن تبلغ عن وجود حريق بغرفته.

تم التحفظ علي المتهمة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3547 قسم أول العاشر من رمضان لسنة، 2013، وتم إحالتها لمحكمة جنايات الزقازيق التى قضت بتاريخ 22 ديسمبر من سنة 2016 إحالتها للمفتى، وقام محامى المتهمة بعمل نقض لإعادة محاكمتها من جديد.

ليصدر حكم المحكة اليوم بأحالة أوراقها للمفتي وتحديد جلسة 27 يناير للنطق بالحكم.
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