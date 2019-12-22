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برلمان

مستقبل وطن يزور دار رعاية المسنين ببولاق الدكرور.. صور

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 09:59 م
صدى البلد
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عبد الرحمن سرحان
قام محمد سلطان أمين لجنة العلاقات العامة بحزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة بزيارة دار الخير لرعاية المسنين ببولاق الدكرور وإهدائهم مساعدات صحية وغذائية وبطاطين وذلك بحضور الاستاذ ابراهيم شنودة أمين قسم بولاق وعدد من رجال الحزب.

يأتي ذلك في إطار توجيهات حزب مستقبل وطن بقيادة النائب أشرف رشاد رئيس الحزب، والنائب علاء عابد نائب رئيس الحزب، والمستشار عصام هلال عفيفي أمين تنظيم الحزب والسيدة نجلاء السيد فريد أمين العلاقات العامة بالأمانة مركزية ، والنائب عادل ناصر أمين الحزب بالجيزة، والنائب عبد الوهاب خليل أمين تنظيم الحزب بالمحافظة .

وجاءت الفعالية ضمن سلسلة مبادرة شتاء دافئ ورعاية المسنين تحت رعاية حزب مستقبل وطن.
مستقبل وطن يزور دار رعاية المسنين ببولاق الدكرور.. صور
مستقبل وطن يزور دار رعاية المسنين ببولاق الدكرور.. صور
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