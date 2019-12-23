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فن

بـ السبحة فى إيده.. أحمد السعدني يطمئن على الشيف علاء الشربيني

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 04:03 ص
أحمد السعدني والشيف
أحمد السعدني والشيف علاء الشربيني
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محمد بدران
نشر الفنان أحمد صلاح السعدنى عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورة تجمعه بالشيف علاء الشربيني.

وظهر أحمد السعدنى أثناء زيارته لعلاء الشربيني، مقدم برنامج "أحلى أكلة" على شاشة ON E، في منزله بعد إجرائه عملية جراحية لعلاج انسداد الشرايين في ساقيه، وكل منهما يمسك سبحة فى يده.

وعلق أحمد السعدني على الصورة قائلا: "صلى على الحبيب سلامتك يا لولو الشيخ علاء الشربينى". نالت إعجاب متابعيه.

وكان علاء الشربينى يعانى من الألم منذ 5 سنوات، إلا أنه كان يؤجل تنفيذ العملية، حتى قرر أن يقوم بإجرائها منذ أسبوعين، خاصة أنه خضع لتلك العملية منذ سنوات طويلة إلا أن الشرايين انسدت مرة أخرى فى ساقيه.
بـ السبحة فى إيده.. أحمد السعدني يطمئن على الشيف علاء الشربيني
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