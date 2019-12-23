بـ السبحة فى إيده.. أحمد السعدني يطمئن على الشيف علاء الشربيني

نشر الفنان أحمد صلاح السعدنى عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورة تجمعه بالشيف علاء الشربيني.





وظهر أحمد السعدنى أثناء زيارته لعلاء الشربيني، مقدم برنامج "أحلى أكلة" على شاشة ON E، في منزله بعد إجرائه عملية جراحية لعلاج انسداد الشرايين في ساقيه، وكل منهما يمسك سبحة فى يده.





وعلق أحمد السعدني على الصورة قائلا: "صلى على الحبيب سلامتك يا لولو الشيخ علاء الشربينى". نالت إعجاب متابعيه.



