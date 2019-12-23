بـ 5 جنيهات.. اصنعي بنفسك دواء للتخلص من السعال

هل تبحثين عن وصفات سريعة للتخلص من نزلات البرد والإنفلونزا يمكنك الاعتماد على مجموعة الوصفات التالية فهى تساعد على توسيع الشعب وطرد البلغم بسرعة غير متوقعه إليك أبرز تلك الوصفات يقدمها موقع برايت سايد:





1. شاي الكركم .. يمكن إضافة ربع ملعقة صغيرة من الكركم إلى كوب واحد من الماء الساخن ، مع نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المسحوق يمكن أن يساعد استهلاك هذا الشاي مرتين يوميًا على تخفيف حدة السعال.





2. مشروب الليمون والزنجبيل: يغلى الجنزبيل فى الماء لمدة خمس دقائق ثم يتم إضافة قطرات الليمون.





3.وصفة الزنجبيل المطحون والقرفة و زيت حبة البركة اخلطي المكونات حتى تتجانس تماما وتناولي ملعقة كبيرة من هذا الخليط يوميًا على الريق وملعقة أخرى قبل النوم، فتلك الوصفة مفعول السحر فى طرد البلغم خارج الجهاز التنفسى.



