مصرع جندي من فنزويلا في هجوم لعناصر متطرفة على موقع عسكري

أعلن وزير الدفاع الفنزويلي، الجنرال فلاديمير بادرينو لوبيز، مصرع أحد الجنود في هجوم نفذته أمس الأحد عناصر متطرفة على موقع عسكري.





ونقلت شبكة أيه بي سي نيوز الإخبارية الأمريكية عن وزير الدفاع قوله " إن المهاجمين قاموا بالاستيلاء على كميات من الأسلحة التي كانت بالموقع العسكرى الواقع قرب الحدود مع البرازيل، غير أن قوات الجيش الفنزويلي قامت بمطاردتهم واستعادتها".



