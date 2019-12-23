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محافظات

قريبا.. تشغيل العناية المركزة الجديدة بمستشفى مشتول السوق

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 10:56 ص
صدى البلد
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محمد الطحاوي
أكد الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، توفير التجهيزات الطبية للعناية المركزة الجديدة بمستشف مشتول السوق المركزي، حيث تم توريد التجهيزات الطبية من الأسرّة والأجهزة الطبية منها ١١ سريرا، ١١ جهاز مونيتور، وجهاز للصدمات، ٢٢ سرنجة كهربائية، ١١ مضخة محاليل، وجهاز مشاهدة مريض مركزي، وسوف تقوم الشركة الموردة بالتركيب وتدريب الفريق الطبي على التعامل مع الأجهزة الطبية.

وأوضح وكيل الوزارة في بيان، الاثنين، أنه يجرى توفير القوى البشرية من الأطباء لبدء التشغيل التجريبي للعناية في أسرع وقت لخدمة أهالي مركز ومدينة مشتول السوق.

وقدّم وكيل وزارة الصحة بالشرقية الشكر للوزيرة على دعمها للمستشفى بوجه خاص، والقطاع الصحي بالمحافظة بوجه عام.

وأشار "مسعود" إلى أن الهدف من توفير المستلزمات والتجهيزات الطبية هو تقديم حياة كريمة للمواطنين، والعمل على راحة المرضى وذويهم وتقديم خدمة صحية على أعلى مستوى.
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