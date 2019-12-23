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رياضة

طاهر محمد طاهر يعود.. النحاس يعلن تشكيل المقاولون العرب أمام الإسماعيلي

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 04:24 م
عماد النحاس المدير
عماد النحاس المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى المقا
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عمرو الحلوانى
أعلن عماد النحاس المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب تشكيل فريقه لمواجهة الإسماعيلى بعد قليل بملعب الجبل الأخضر فى إطار لقاءات الجولة العاشرة من منافسات الدوري المصري الممتاز .

وجاء تشكيل المقاولون العرب كالآتى :

حراسة المرمى : محمود أبو السعود
خط الدفاع : أمير عايد ومحمد سمير وفاروقا وحسن الشامى .

خط الوسط: إبراهيم صلاح وأحمد الشيمى ومعروف يوسف .

خط الهجوم :لويس إدواردو ومحمد طلعت وسيف الدين الجزيرى .

ويتواجد على دكة البدلاء كل من : أحمد العربي و فادي نجاح وطاهر محمد طاهر ومحمد سالم و كريم مصطفى و محمد سوستة و عبد الوهاب إسماعيل.

ويعود طاهر محمد طاهر نجم المقاولون العرب من جديد للمشاركة مع الفريق بوجوده على مقاعد البدلاء بعد غيابه لفترة امتدت إلى عدة أشهر بسبب إصابة عضلية قوية لحقت به .
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