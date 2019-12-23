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مرأة

ماسك البطاطس والصبار لتفتيح البشرة

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 06:01 م
ماسك البطاطس والصبار
ماسك البطاطس والصبار لتفتيح البشرة
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اسماء محمد
تحلم الكثير من الفتيات والنساء بالحصول على بشرة أفتح وأكثر إشراقا ولكن هذا الحلم يعد شديد الصعوبة بالنسبة لكثيرات.

يعد ماسك الكركم والبطاطس والصبار الحل السحري لعلاج اسمرار البشرة حيث تعمل البطاطس كعامل تبيض طبيعي لتفتيح بشرتك، بينما تحتوي الصبار على العديد من الفيتامينات والمعادن التي ترطب وتهدئ البشرة لتمنحك بشرة صحية.


قدم موقع "boldsky" طريقة عمل ماسك البطاطس لتفتيح البشرة وازالة البقع السمراء والهالات السوداء.

مكونات
ملعقة شاي الكركم
1 البطاطس المبشور
2 ملعقة صغيرة من هلام الصبار الطازج

طريقة الاستعمال
- ضع البطاطا المبشورة في وعاء.
قم بإضافة جل الكركم والألوفيرا إلى هذا واخلط كل شيء معًا جيدًا للحصول على عجينة ناعمة.
- اغسل وجهك واتركه حتى يجف.
- ضع الخليط على وجهك. فرك وجهك بلطف في حركات دائرية لمدة 5-10 دقائق.
- اتركه لمدة 30 دقيقة تقريبًا.
- اشطفه باستخدام الماء البارد
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