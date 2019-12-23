ماسك البطاطس والصبار لتفتيح البشرة



مكونات

ملعقة شاي الكركم

1 البطاطس المبشور

2 ملعقة صغيرة من هلام الصبار الطازج



طريقة الاستعمال

- ضع البطاطا المبشورة في وعاء.

قم بإضافة جل الكركم والألوفيرا إلى هذا واخلط كل شيء معًا جيدًا للحصول على عجينة ناعمة.

- اغسل وجهك واتركه حتى يجف.

- ضع الخليط على وجهك. فرك وجهك بلطف في حركات دائرية لمدة 5-10 دقائق.

- اتركه لمدة 30 دقيقة تقريبًا.

- اشطفه باستخدام الماء البارد

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