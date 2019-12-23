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رياضة

زين الدين زيدان يدخل قائمة ريال مدريد التاريخية

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 07:01 م
صدى البلد
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نور عادل
حقق الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، رقمًا قياسيًا مع الميرنجي بعدما قاد فريقه أمام أتلتيك بيلباو، أمس الأحد، في منافسات الجولة 18 من الدوري الإسباني.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن زيدان تخطى ليو بينهاكر، مدرب الفريق السابق، وأصبح ثالث أكثر مدربي ريال مدريد خوضًا للمباريات.

وأضافت أن زيدان وصل إلى المباراة رقم 184 في مسيرته التدريبية مع الميرينجي، ليتخطى بينهاكر الذي قاد الملكي في 183 لقاء.

وتابعت الصحيفة أن زيدان بات في المركز الثالث خلف كل من فيسنتي ديل بوسكي (246 مباراة) وميجيل مونيوز (604 مباريات).

وتعادل ريال مدريد مع ضيفه أتلتيك بيلباو (0-0)، ليحتل الميرنجي المركز الثاني بجدول الليجا برصيد 37 نقطة بفارق نقطتين عن المتصدر برشلونة (39 نقطة).
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