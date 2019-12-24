سعر ومواصفات فولكس فاجن تيجوان 2020 volkswagen tiguan في مصر

volkswagen tiguan

وتستطيع فولكس volkswagen tiguan التسارع إلى 100 كم في 9.2 ثانية مع سرعة قصوى 222 كم في الساعة. وتستهلك السيارة قرابة 6.7 لتر لكل 100 كم من الوقود كما زودت السيارة بالعديد من الاضافات حيث تأتي بطول 4.486 متر وعرض 1.839 متر وارتفاع 1.664 متر وقاعدة عجلات بطول 2.681 متر.







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volkswagen tiguan 2020

أعلنت فولكس فاجن في الساعات الماضية عن طرح تيجوانالتي تعتبر من السيارات المميزة في فئتها في مصر حيث تباع في السوق المصري في 3 إصدارات مختلفة وتتميز السيارة بمحرك 1400 سي سي بنزين بقوة 150 حصانا وناقل حركة دبل كلتش من 7 سرعات.وتأتي السيارةبمصابيح ليد وعجلات 17 أو 18 بوصة ومرايا كهربائية وكاميرا خلفية وUSB و8 سماعات وحساسات ركن أمامية وخلفية ومانع سرقة ومراقب ضغط الإطارات ومثبت للسرعة وفتحة سقف وفرش جلدي وتعديل المقاعد كهربائيًا وتكييف أوتوماتيك وفرامل ABS وASR وEDL وايرباج أمامي وجانبي وغيرها من التجهيزات.أما بالنسبة لسعر فولكس فاجن تيجوانفيبدأ من 555 ألف جنيه